Bihar Election Result: बिहार चुनाव में छाए सतीश पूनिया, माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति कामयाब, नवादा में रिकॉर्ड जीत दिलाई

बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा क्षेत्र का नतीजा इस बार पूरी तरह बदला हुआ दिखा। रणनीति और मैनेजमेंट की कमान संभालने वाले भाजपा नेता सतीश पूनिया की सक्रिय भूमिका यहां निर्णायक साबित हुई।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 14, 2025

Satish Poonia

सतीश पूनिया। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने विकास की गति को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य कानून-व्यवस्था की मजबूती और समग्र विकास चाहता है।

पूनिया ने कहा कि बिहार की जनता ने बुनियादी सुविधाओं और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए जंगलराज को नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है, जिसका परिणाम एनडीए की बड़ी जीत के रूप में सामने आया है।

पीएम मोदी की तारीफ

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत और कुशल नेतृत्व में देश में बुनियादी विकास से लेकर बड़े वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ है। आमजन, किसान और मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन सरकार ने आम लोगों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार के साहसिक निर्णयों, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भारत का गौरव विश्व मंच पर बढ़ा है। केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसका असर बिहार से लेकर पूरे देश में विकास आधारित राजनीति को लगातार जनता का समर्थन मिलने के रूप में दिख रहा है।

माइक्रो मैनेजमेंट संभाला

उन्होंने बताया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नवादा लोकसभा क्षेत्र और आसपास की सीटों पर करीब 15 दिन तक चुनाव प्रबंधन और प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रैली के आयोजन पर माइक्रो मैनेजमेंट किया।

इसका परिणाम रहा कि नवादा लोकसभा क्षेत्र की छह में से पांच विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार एनडीए के पास केवल एक सीट थी। इस चुनाव में बरबीघा, राजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर इन 5 सीटों पर एनडीए ने विजय हासिल की है, वहीं वारिसलीगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा।

