Bihar Election Result: बिहार चुनाव में छाए सतीश पूनिया, माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति कामयाब, नवादा में रिकॉर्ड जीत दिलाई

पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार के साहसिक निर्णयों, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भारत का गौरव विश्व मंच पर बढ़ा है। केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसका असर बिहार से लेकर पूरे देश में विकास आधारित राजनीति को लगातार जनता का समर्थन मिलने के रूप में दिख रहा है।