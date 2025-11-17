Govt Job: “लाइन लग जाएगी लड़की वालों की, कहां मिलते हैं आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के?”

Fourth Grade Selection: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। परीक्षाओं, नोटिफिकेशन और रिजल्ट के बीच अचानक एक सवाल ऐसा उठा जिसने पूरा सोशल मीडिया गुदगुदा दिया। एक परीक्षार्थी ने सोशल मीडिया एक्स पर उनसे सीधा-सीधा सवाल पूछ लिया “चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होने के बाद मुझे कोई अपनी बेटी दे देगा ना, या उसके लिए कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी?”