Govt Job: “लाइन लग जाएगी लड़की वालों की, कहां मिलते हैं आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के?”

RSSB अध्यक्ष आलोक राज। फोटो: सोशल
Fourth Grade Selection: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। परीक्षाओं, नोटिफिकेशन और रिजल्ट के बीच अचानक एक सवाल ऐसा उठा जिसने पूरा सोशल मीडिया गुदगुदा दिया। एक परीक्षार्थी ने सोशल मीडिया एक्स पर उनसे सीधा-सीधा सवाल पूछ लिया “चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होने के बाद मुझे कोई अपनी बेटी दे देगा ना, या उसके लिए कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी?”
अब आमतौर पर ऐसे सवालों पर अधिकारी या तो चुप्पी साध लेते हैं या गंभीर जवाब दे देते हैं, लेकिन आलोक राज का अंदाज हमेशा अलग रहा है। इस बार भी उन्होंने वही किया, जो उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है।
उन्होंने तुरंत जवाब दिया और लिखा—“अनिल जी, लाइन लग जाएगी लड़की वालों की। कहां मिलते हैं आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के? बस आप अपनी वैल्यू बनाए रखना, शोले वाली मौसी के जैसे लड़की वालों को समझाना न पड़े कि आप क्या-क्या शौक नहीं रखते हो।”
बस फिर क्या था! उनका यह शोले वाला तड़का सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग एक ओर उनके मजाकिया अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षार्थी की मासूमियत पर मुस्कुरा भी रहे हैं।
कई यूजर्स ने इसे आज की सामाजिक सोच का हल्का-फुल्का आईना बताया—जहां सरकारी नौकरी को अब भी शादी-ब्याह में एक बड़ी ‘वैल्यू’ माना जाता है। वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि “अब परीक्षा की तैयारी के साथ रिश्ते की तैयारी भी शुरू हो जाएगी।”
आलोक राज का यह जवाब एक बार फिर साबित करता है कि वे कितना जीवंत, सहज और लोगों से जुड़े हुए अधिकारी हैं। उनकी यह फिल्मी प्रतिक्रिया न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि भारी तनाव में चल रहे प्रतियोगी छात्रों के चेहरों पर मुस्कान भी ला गई।
