Swachh Bharat Mission: राजस्थान के नगर निकायों को स्वच्छता में तेज़ी लाने के निर्देश,टॉप 5 में शामिल होना लक्ष्य

बैठक में प्रदेश के 240 नगर निकायों के साथ 79 नए निकायों को मिशन में तेजी से शामिल करने पर जोर दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की समीक्षा के दौरान डूंगरपुर की रैंकिंग में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई। मिश्रा ने निर्देश दिए कि डूंगरपुर हर पैरामीटर का गहन विश्लेषण कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, वरना SSL (स्वच्छता स्कोर लिस्ट) से बाहर होने का खतरा रहेगा।