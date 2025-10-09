Food Safety: बच गए बाल-बाल, 10,000 किलो मिलावटी मिल्क केक बेचने की थी तैयारी, फूड टीम ने किया भंडाफोड़

ढींगा वाली ढाणी, खो नागोरियान में चल रहे इस अवैध कारखाने में बिना फूड लाइसेंस के मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। मौके पर पाया गया कि सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी मिलाकर मिलावटी मिल्क केक बनाया जा रहा था। यह केक आगरा रोड, नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, जामडोली और रामगढ़ रोड के मिठाई विक्रेताओं को 250 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा था, जिसे दुकानदार 400 रुपये किलो तक बेचते थे।