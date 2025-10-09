Patrika LogoSwitch to English

Food Safety: बच गए बाल-बाल, 10,000 किलो मिलावटी मिल्क केक बेचने की थी तैयारी, फूड टीम ने किया भंडाफोड़

Festival Season Alert: खो नागोरियान में मिला मिलावटी मिल्क केक का कारखाना, 650 किलो केक नष्ट। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा ।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 09, 2025

Milk Cake Scam: जयपुर। त्योहारी सीजन के मद्देनज़र “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में एक मिलावटी मिल्क केक बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। टीम ने मौके से 650 किलो मिलावटी केक नष्ट करवाया और भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि दीपावली नजदीक आने के कारण राज्यभर में मिठाइयों, घी, तेल, पनीर और मावे की मिलावट रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. वी.पी. शर्मा और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।

ढींगा वाली ढाणी, खो नागोरियान में चल रहे इस अवैध कारखाने में बिना फूड लाइसेंस के मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। मौके पर पाया गया कि सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी मिलाकर मिलावटी मिल्क केक बनाया जा रहा था। यह केक आगरा रोड, नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, जामडोली और रामगढ़ रोड के मिठाई विक्रेताओं को 250 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा था, जिसे दुकानदार 400 रुपये किलो तक बेचते थे।

टीम ने मौके से 2300 किलो चीनी, 1150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टिन रिफाइंड सोयाबीन तेल और 2 किलो फिटकरी जब्त की। अनुमान है कि दीपावली तक करीब 10 हजार किलो मिलावटी मिल्क केक तैयार कर बाजार में बेचने की तैयारी थी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 650 किलो पैक मिल्क केक, 400 किलो पैकिंग के लिए रखा मिलावटी केक, 100 किलो तैयार घोल और 100 किलो सूजी-मिल्क पाउडर मिश्रण नष्ट करवा दिया। साथ ही, अवैध रूप से संचालित इस कारखाने को बंद करवाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे। अभियान के तहत शहर और ग्रामीण इलाकों में मिलावटखोरों पर अब और सख्त नजर रखी जाएगी ताकि जनता तक शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां पहुंच सकें।

Updated on:

09 Oct 2025 08:40 pm

Published on:

09 Oct 2025 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Safety: बच गए बाल-बाल, 10,000 किलो मिलावटी मिल्क केक बेचने की थी तैयारी, फूड टीम ने किया भंडाफोड़

