अगर देखना चाहते हैं Tiger, तो राजस्थान के इन जंगलों में घूमने का बनाए प्लान, रणथंभौर के अलावा यहां भी नजर आएंगे बाघ

71 Tigers in Ranthambore National Park : रणथंभौर में हो चुके हैं 71 बाघ, एनटीसीए के साथ मिलकर बन रही योजना, आठ जिलों के अभ्यारणों में छोड़े जाएंगे बाघ Ranthambore Tiger will be shift on the new location