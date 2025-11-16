Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने वी श्रीनिवास, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश, कल होगी जॉइनिंग

राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को नए मुखिया मिल गए है। अब नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास होंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 16, 2025

राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को नए मुखिया मिल गए है। अब नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए है। इसके साथ अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड राजस्थान उदयपुर एवं मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए है। वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के तबादला आदेश शुक्रवार को आदेश जारी हो गए थे। सोमवार को नए मुख्य सचिव की जॉइनिंग होगी।

अगले साल सितंबर में रिटायर होंगे, एक्सटेंशन भी संभव.

वी श्रीनिवास सितंबर 2026 में रिटायर होंगे। ऐसे में अब वह मुख्य सचिव के पद पर केवल 10 महीने रहेंगे। सरकार के पास एक्सटेंशन का भी विकल्प है। केंद्र सरकार चाहे तो छह-छह महीने के दो एक्सटेंशन भी दे सकती है। पहले भी कई मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन मिलते रहे हैं।

पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव रह चुके

वी श्रीनिवास पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के रिश्तेदार हैं। उनकी पत्नी राव की रिश्ते में दोहिती हैं। श्रीनिवास बड़े पदों पर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली एनडीए सरकार में वे तत्कालीन विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव रहे थे। इसके बाद वे इंटरनेशनल मोनेटरी फंड वाशिंगटन में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक रहे।

वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर..

प्रदेश में इस समय सुबोध अग्रवाल सबसे वरिष्ठ आइएएस हैं। सुबोध अग्रवाल अगले माह दिसंबर में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वी श्रीनिवास आइएएस वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर है। अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी में वे आइएएस की वरिष्ठता सूची में पहले नंबर पर होंगे।

पाली और जोधपुर के रहे कलेक्टर श्रीनिवास..

श्रीनिवास ने आईएएस करियर 1989 में भीलवाड़ा एसडीओ पद से शुरू किया। इसके बाद वे निंबाहेड़ा एसडीओ भी रहे। 1995 से 1998 तक जलग्रहण विकास और मृदा संरक्षण विभाग के निदेशक रहे। पाली और जोधपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। श्रीनिवास 30 दिसंबर 1997 से 23 मार्च 1999 तक पाली और 20 मार्च 1999 से 30 दिसंबर 99 तक जोधपुर के कलेक्टर रहे। इसके बाद 28 अक्टूबर 1999 से 7 जुलाई 2000 तक वे वित्त विभाग के उपसचिव रहे।

ये भी पढ़ें

रात तक दौड़ती बसों को रोका, किया सीज, RTO ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही, मचा हड़कंप, हड़ताल हो चुकी है फेल
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 10:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने वी श्रीनिवास, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश, कल होगी जॉइनिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर को मिली बड़ी राहत: 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार, एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

Jaipur parking
जयपुर

जयपुर में आज 160 जोड़ों का सादगी से होगा निकाह, हजारों लोगों के खाने-पीने और ठहरने का जबरदस्त इंतजाम

Jaipur 160 couples will have wedding ceremony
जयपुर

Patrika National Book Fair : न इत्र, न फूल…बस किताबों की खुशबू में खोए रहे साहित्यप्रेमी, आमजन और विद्यार्थी

Jaipur Patrika National Book Fair first day just literature lovers common people and students lost in fragrance of books
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान में पुराने अपार्टमेंट के फ्लैटधारकों को नहीं मिल रहा जमीन का हक, जानें एक्ट में क्या है प्रावधान

apartment
जयपुर

राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 142 ASP के तबादले, कई को अतिरिक्त प्रभार, देखें पूरी लिस्ट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.