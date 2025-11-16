राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने वी श्रीनिवास, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश, कल होगी जॉइनिंग

राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को नए मुखिया मिल गए है। अब नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए है। इसके साथ अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड राजस्थान उदयपुर एवं मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए है। वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के तबादला आदेश शुक्रवार को आदेश जारी हो गए थे। सोमवार को नए मुख्य सचिव की जॉइनिंग होगी।