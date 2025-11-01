Rajasthan: ये दवा तो नकली है… राजस्थान में लाखों की खेप बाजार में बिकने के बाद चला पता, अब कंपनी पर एक्शन की तैयारी

चौंकाने वाली बात यह है कि इलाज के लिए जरूरी घटक की शून्यता वाली इस दवा की निर्माता कंपनी असली ही है। कंपनी की अमानक दवा के बारे में हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रक को सूचना दी गई है। उक्त दवा का बैच राजस्थान के नागौर, टोंक, कोटा, डूंगरपुर सहित उदयपुर व कुछ अन्य जिलों में सप्लाई हुआ है। सभी जिलों के सहायक औषधि नियंत्रकों को दवा का बैच तत्काल बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैच में कुल 12740 स्ट्रिप हैं, जिनमें 1.27 लाख टेबलेट हैं।