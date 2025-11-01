SI भर्ती परीक्षा: हाईकोर्ट ने कहा- वोट खिसकने का दबाव… सरकार नहीं लेती फैसला; युवा असमंजस में

कोर्ट ने कहा कि सरकार निर्णय लेने में असमर्थ रही है और युवाओं का भविष्य अधर में है। राजस्थान सरकार राजनीतिक दबाव में है, जिससे नीति निर्माण भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट का कहना है कि एसआइ भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वे न्यायालय की शरण में आए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिलना उनका मौलिक अधिकार है।