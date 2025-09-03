Weather Update 3 September: ताज़ा अपडेट, जानें राजस्थान में कल-परसों कहां-कहां होगी “भारी व अतिभारी बारिश

IMD Weather Forecast: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, यह सिस्टम वेल मार्क्ड लो प्रेशर (WML) में बदलकर अगले 24 घंटों में उड़ीसा और मध्यप्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। इसके असर से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश के हालात बनेंगे।