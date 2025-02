दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? प्रेमचंद बैरवा ने किया खुलासा, बोले- ये लेंगे फैसला

Who will become Delhi CM : दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? इस सवाल के जवाब में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह तीनों चुनेंगे दिल्ली सीएम। जानें किनका नाम बताया।

जयपुर•Feb 11, 2025 / 02:55 pm• Sanjay Kumar Srivastava

Who will become Delhi CM : दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि दिल्ली का सीएम और सरकार का मुखिया कौन होगा? इस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इसका खुलासा किया।