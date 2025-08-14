जयपुर के इस पुलिस थाने से 17 साल पहले वायरलैस सेट चोरी…रिपोर्ट अब दर्ज, जानें पूरा मामला

पूर्व में जयपुर शहर में पुलिस की पीसीआर वैन से हथियार, कारतूस चोरी होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं शहर में एक आयोजन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर भी चोरी होने की घटना हुई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे रिवॉल्वर बरामद की। देखने वाली बात है कि अब विद्याधर नगर थाना पुलिस चोरी गए वायरलैस सेट को ​कितनी जल्दी तलाशने में सफलता हासिल करती है।