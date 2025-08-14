जयपुर के इस पुलिस थाने से 17 साल पहले वायरलैस सेट चोरी…रिपोर्ट अब दर्ज, जानें पूरा मामला

Vidyadhar Nagar Police Station: पुलिस के हाथ लंबे होते हैं.. देरी से सही, लेकिन उससे कोई बच नहीं सकता। यहा बात खुद राजस्थान पुलिस के लिए सटीक नहीं बैठ रही है। विद्याधर नगर थाना पुलिस बीते 17 साल से अपना चोरी हुआ वायरलैस सेट तलाशने में जुटी है। पुलिस को खुद पर भरोसा था कि वायरलैस सेट तलाश लेगी, इसलिए इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की।
मामला विद्याधर नगर पुलिस थाने से जुड़ा है। तत्कालीन अधिकारियों के कहने पर परिवाद जरूर दर्ज कर तलाश में जुटी थी। लेेकिन अब अधिकारियों के सामने यह मामला आया तो उन्होने रिपोर्ट दर्ज कर वायरलैस सेट तलाश किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब नया कानून आ जाने के बाद अब पुलिस ने वायरलैस सेट चोरी की रिपोर्ट आइपीसी की धारा में दर्ज की है।
विद्याधर नगर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक हरिराम ने रिपोर्ट में बताया कि 7 जुलाई 2008 को वायरलैस सेट गुम हो गया। बताया जाता है कि वायरलैस सेट पुलिस थाने की गाड़ी से कोई चुरा ले गया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल महेश कुमार को दी गई है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि मामला सामने आने पर उसे दर्ज कर वायरलैस सेट तलाशने के लिए कहा गया है।
पूर्व में जयपुर शहर में पुलिस की पीसीआर वैन से हथियार, कारतूस चोरी होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं शहर में एक आयोजन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर भी चोरी होने की घटना हुई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे रिवॉल्वर बरामद की। देखने वाली बात है कि अब विद्याधर नगर थाना पुलिस चोरी गए वायरलैस सेट को कितनी जल्दी तलाशने में सफलता हासिल करती है।