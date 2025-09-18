Jaipur: नवरात्र में मिलेगी बड़ी सौगात, खत्म होगा 9 महीने का इंतजार; यहां रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

जेडीए ने रपट को ऊंचा करने का वर्कऑर्डर पिछले साल नवंबर में जारी किया था, लेकिन राइजिंग राजस्थान की वजह से काम जनवरी में शुरू हुआ। इसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य था। इस बीच बिजली और पानी की लाइन को शिफ्ट करने में करीब एक से डेढ़ माह लग गए। कार्य समय पर न हो पाने के कारण जेडीए ने डेडलाइन अगस्त तक बढ़ाई, और अगस्त में भी काम पूरा न होने पर इसे सितंबर तक बढ़ा दिया।