जयपुर

Jaipur: नवरात्र में मिलेगी बड़ी सौगात, खत्म होगा 9 महीने का इंतजार; यहां रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

Maharani Farm culvert: महारानी फार्म में द्रव्यवती नदी पर बनने वाली रपट आखिरकार तैयार हो गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

Maharani-Farm-culvert
महारानी फार्म रपट। फोटो: पत्रिका

जयपुर। महारानी फार्म में द्रव्यवती नदी पर बनने वाली रपट आखिरकार तैयार हो गई है। यह वही रपट है जिसे छह महीने में पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन जनता और वाहन चालकों की सब्र की परीक्षा लेते हुए काम नौ महीने में पूरा किया गया। अब इसे रंग-रोगन कर अंतिम रूप दिया जा रहा है और 22 सितंबर से नवरात्र के मुहूर्त पर यातायात शुरू करने की तैयारी है।

जेडीए ने रपट को ऊंचा करने का वर्कऑर्डर पिछले साल नवंबर में जारी किया था, लेकिन राइजिंग राजस्थान की वजह से काम जनवरी में शुरू हुआ। इसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य था। इस बीच बिजली और पानी की लाइन को शिफ्ट करने में करीब एक से डेढ़ माह लग गए। कार्य समय पर न हो पाने के कारण जेडीए ने डेडलाइन अगस्त तक बढ़ाई, और अगस्त में भी काम पूरा न होने पर इसे सितंबर तक बढ़ा दिया।

काम में देरी से लोगों को परेशानी

जेडीए ने रपट का काम छह माह में पूरा करने का समय तय किया था, लेकिन इसे पूरा करने में नौ माह लग गए। इस दौरान दो बार डेडलाइन भी बढ़ाई गई। टोंक रोड से मानसरोवर को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं।

प्रतिघंटा यहां से एक हजार से अधिक वाहन निकलते हैं, लेकिन पिछले नौ माह से रपट निर्माण के चलते वाहन चालकों को पांच किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर मानसरोवर और टोंक रोड पहुंचना पड़ रहा है। इससे लाखों रुपए के डीजल-पेट्रोल की बर्बादी हुई है।

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

18 Sept 2025 09:56 am

Jaipur: नवरात्र में मिलेगी बड़ी सौगात, खत्म होगा 9 महीने का इंतजार; यहां रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

