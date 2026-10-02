jaisalmer: अभिनेत्री जीनत अमान ने जैसलमेर को बताया ‘खास स्थान’

इस बीच सम मार्ग स्थित सितारा होटल ने जीनत अमान की होटल के विभिन्न हिस्सों में खिंचवाई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। जिनमें वह खूबसूरत अंदाज में नजर आती हैं। गौरतलब है कि जीनत अमान जैसलमेर में ‘रॉयल्स-2’ की शूटिंग के लिए करीब दो सप्ताह रुकी थीं। होटल ने उनके जैसलमेर प्रवास की तस्वीरें और झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की। इससे पहले जीनत अमान ‘अब्दुल्ला’ फिल्म की शूटिंग के दौरान जैसलमेर आ चुकी हैं। जानकारी के अनुसार नेटफ्लिक्स की भारतीय रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'दरॉयल्स' के सीजन 2 की शूटिंग में दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान वापसी कर रही हैं। इस दौरान अभिनेता ईशान खट्टर, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और नोराफतेही भी शूटिंग के लिए जैसलमेर आए थे। शूटिंग पूरी होने के बाद जीनत अमान यहां से लौट गईं।