jaisalmer: गड़ीसर झील पर जनभागीदारी से श्रमदान, स्वच्छता का संदेश

विकसित भारत-जन सेवा अभियान के तहत जिले में जनभागीदारी से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ऐतिहासिक गड़ीसर झील पर ‘सेवा मेरा योगदान’ थीम के तहत व्यापक श्रमदान कार्यक्रम किया गया। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाजसेवियों, संगठनों, स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। सभी ने श्रमदान कर गड़ीसर झील व आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। प्लास्टिक कचरा, झाड़ियां व अन्य अपशिष्ट हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर गड़ीसर पाल पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यथार्थ शेखर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश सांखला, नगर परिषद सभापति विजय डांगरा, उपसभापति मधुबाला, पार्षद अरुण पुरोहित सहित कई अधिकारी, पार्षद व नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित प्रतिभागियों ने स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने और दूसरों को प्रेरित करने का संकल्प किया। जिला प्रशासन ने आमजन से स्वच्छ जैसलमेर के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।