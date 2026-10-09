सिंचाई पानी नहीं मिलने से किसानों में रोष, दूर-दराज क्षेत्रों से लगातार पहुंच रहे किसान

किसानों ने कहा कि वे सात दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से वार्ता तक नहीं की गई। किसानों ने जिला प्रशासन और नहर प्रशासन से धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने तथा सिंचाई पानी की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। किसानों का कहना है कि जब तक अंतिम छोर तक पर्याप्त सिंचाई पानी की व्यवस्था नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द वार्ता कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की।