jaisalmer: पंचायत चुनाव: पहले दिन जिला परिषद के 21 वार्डों में पांच प्रत्याशियों ने आठ नामांकन भरे

जैसलमेर. पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नियुक्त एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शनिवार को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जैसलमेर में आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल के निर्देशों पर हुए इस प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षकों ने निर्वाचन के दौरान उनके कार्यों, दायित्वों और आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी चंद्रवीर सिंह ने अधिकारियों से चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग के निर्देशों की पालना के साथ पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सहायक प्रभारी महेश कुमार बिस्सा ने मतदान, मोबाइल फोन प्रतिबंध और मतदान केंद्रों की सीमा की जानकारी दी। प्रशिक्षक रामाराम ने एरिया मजिस्ट्रेट की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया समझाई। मिश्री सिंह ने नाम निर्देशन पत्र व घोषणाओं की जानकारी दी, जबकि मुख्तार अली ने टेंडर वोट व चैलेंज वोट जैसी विशेष परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। नरेंद्र वासु ने मॉक पोल की सावधानियां बताईं। दक्ष प्रशिक्षक विजय कुमार बल्लाणी ने संपूर्ण प्रशिक्षण का संचालन करते हुए मॉक पोल के पश्चात मशीनों व कैरिंग बॉक्स की सीलिंग प्रक्रिया समझाई। प्रशिक्षकों बजरंगा राम और हरीश छंगाणी ने सीयू, बीयू व मत पेटी के रख-रखाव व सीलिंग का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया।