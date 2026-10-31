jaisalmer: दीपावली की खरीदारी से गुलजार रहता है पुराना पंसारी बाजार, कपड़ों से मनिहारी तक सजे बाजार

जैसलमेर. दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर के पुराने बाजारों में रौनक बढऩे लगी है। रोशनी और उत्साह के इस पर्व को लेकर जैसलमेर के पुराने पंसारी बाजार में भी खरीदारी का माहौल बनने लगा है। शहर के प्रमुख और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में शुमार इस बाजार में कपड़ों, मनिहारी, किराना, जूते-चप्पल सहित रोजमर्रा और घरेलू उपयोग के सामान की दुकानें ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। दुकानों पर त्योहार की तैयारियों के अनुरूप नए उत्पाद सजाए गए हैं। कहीं महिलाओं के लिए साज-शृंगार और मनिहारी का सामान उपलब्ध है तो कहीं बच्चों और बड़ों के लिए कपड़ों की नई रेंज ग्राहकों को लुभा रही है। जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी अलग-अलग डिजाइन और बजट के विकल्प मौजूद हैं। दीपावली पर नए कपड़े पहनने और घर-परिवार के लिए खरीदारी करने की परंपरा के चलते बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढऩे लगी है। खासकर सुबह और शाम के समय बाजार में चहल-पहल दिखाई देने लगी है। बाजार की पुरानी पहचान और दुकानों की विविधता के चलते शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं।