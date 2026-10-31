जैसलमेर: घर में मां-बेटे के शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी

जैसलमेर. जैसलमेर स्थित लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के रहवासी मकान में 38 वर्षीया मां और 16 साल के बेटे के अलग-अलग कमरों में शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने भी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी के सी ब्लॉक स्थित दुमंजिला घर में सोनू कंवर (38) और उसका बेटा दक्षवर्धन (16) रहते थे। शनिवार सुबह करीब 5.45 बजे दक्षवर्धन ने शहर की गांधी कॉलोनी में रहने वाले अपने चाचा दौलतसिंह को फोन किया था, लेकिन वे कॉल रिसीव नहीं कर सके। उसके बाद पड़ोस में रहने वाली महिला ने दूध वाले के आने के संबंध में सोनू कंवर के फोन पर कॉल किया था, जिसे दक्षवर्धन ने रिसीव किया और बताया कि, वे आज गांव जा रहे हैं इसलिए दूध नहीं लेना है।