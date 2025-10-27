Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर से अब रोज उड़ेंगी 6 फ्लाइटें, मुंबई-जयपुर-बेंगलुरु और दिल्ली जाना हुआ आसान, यात्रियों में उत्साह

Jaisalmer airport: जैसलमेर एयरपोर्ट से एक साथ बड़ी संख्या में लाइट्स के लैंड और टेक ऑफ होने से उनमें सैकड़ों की संख्या में यात्री सुगमतापूर्वक जैसलमेर आए अथवा अन्य शहरों के लिए रवाना हुए। जयपुर से 67 यात्री आए, जबकि यहां से 36 ने वापसी की फ्लाइट पकड़ी।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Jaisalmer airport 6 flights will fly

जैसलमेर एयरपोर्ट (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer airport: जैसलमेर का सिविल एयरपोर्ट रविवार जितना व्यस्त संभवत: कभी नहीं रहा। देश के चार महत्वपूर्ण शहरों के लिए विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से जयपुर, मुबई और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ान सेवाओं का आगाज किया गया।


वहीं, इंडिगो के साथ एयर इंडिया ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कुल तीन उड़ानों का संचालन रविवार को किया। सुबह से शाम तक जैसलमेर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही के चलते यात्रियों के आने व जाने का सिलसिला बना रहा। इससे जैसलमेर के पर्यटन के नए आयामों को छूने की उम्मीद बनी है। साथ ही सैन्य क्षेत्रों के अलावा स्थानीय बाशिंदों और अन्य उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अब जैसलमेर देश के किसी भी कोने से दूर नहीं लगेगा।


गौरतलब है कि इंडिगो की ओर से दिल्ली के लिए गत एक अक्टूबर से विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है। अब इसमें इंडिगो ने जयपुर, मुबई और बेंगलुरु को जोड़ दिया है। जबकि एयर इंडिया ने दिल्ली के लिए ही दो फ्लाइट्स का संचालन शुरू कर दिया है। इस तरह से स्वर्णनगरी से देश के इन प्रमुख शहरों के लिए कुल छह दैनिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है।


जैसलमेर एयरपोर्ट से एक साथ बड़ी संख्या में फ्लाइट्स के लैंड व टेक ऑफ होने से उनमें सैकड़ों की संख्या में यात्री सुगमतापूर्वक जैसलमेर आए अथवा अन्य शहरों के लिए रवाना हुए। सिविल एयरपोर्ट के कार्यवाहक प्रभारी अनिल जाजोरिया ने बताया कि जयपुर से 67 यात्री आए, जबकि यहां से 36 ने वापसी की फ्लाइट पकड़ी।


मुबई से जैसलमेर से आने वाले विमान में 170 यात्री आए और जैसलमेर 174 गए। दिल्ली से जैसलमेर जाने वाले विमान में 148 यात्री सवार हुए, जबकि 123 लोगों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। बेंगलुरु से आई फ्लाइट में 186 यात्री जैसलमेर के एयरपोर्ट पर उतरे तो जैसलमेर से बेंगलुरु जाने वाली लाइट में 142 लोग बैठे।


ऐसे ही एयर इंडिया की दिल्ली से आए विमान में 84 लोग उड़ान भरकर जैसलमेर उतरे तो वापसी में 114 लोग दिल्ली गए। एक अन्य फ्लाइट से 86 यात्री दिल्ली से जैसलमेर आए, जबकि जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले विमान में 103 यात्री सवार थे।


प्रीमियम पर्यटकों की आवक


दिल्ली के बाद अब जैसलमेर के मुबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से सीधी विमान सेवा उपलब्ध होने से प्रीमियम श्रेणी के पर्यटकों के बड़ी संख्या में स्वर्णनगरी आने के आसार बढ़ गए हैं। दिल्ली के लिए दिन में 3 फ्लाइट्स की आवाजाही से देश की राजधानी एकदम से सीमांत जैसलमेर के पास आ गई है।


इस सबका लाभ पर्यटन के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी मिलने की उम्मीद जगी है। आगामी नवंबर महीने में एक और विमानन कपनी स्पाइसजेट की तरफ से भी दिल्ली के लिए उड़ान संचालित करने के साथ जैसलमेर से देश के विभिन्न शहरों के लिए कनेक्टिंग लाइट्स मुहैया करवाए जाने से यहां के पर्यटन व्यवसायी प्रफुल्लित हैं।

