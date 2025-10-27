जैसलमेर से अब रोज उड़ेंगी 6 फ्लाइटें, मुंबई-जयपुर-बेंगलुरु और दिल्ली जाना हुआ आसान, यात्रियों में उत्साह



वहीं, इंडिगो के साथ एयर इंडिया ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कुल तीन उड़ानों का संचालन रविवार को किया। सुबह से शाम तक जैसलमेर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही के चलते यात्रियों के आने व जाने का सिलसिला बना रहा। इससे जैसलमेर के पर्यटन के नए आयामों को छूने की उम्मीद बनी है। साथ ही सैन्य क्षेत्रों के अलावा स्थानीय बाशिंदों और अन्य उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अब जैसलमेर देश के किसी भी कोने से दूर नहीं लगेगा।