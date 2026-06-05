जैसलमेर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 300 बीघा भूमि हुई कब्जा मुक्त, आगे भी जारी रहेगा अभियान

यूआईटी सचिव सुखराम पिंडेल ने बताया कि अभियान के दौरान प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया। जिन पक्के मकानों में परिवार निवास कर रहे थे, उन्हें तत्काल बेदखल नहीं किया गया। ऐसे परिवारों को अपना सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने और भूमि खाली करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सरकारी भूमि संरक्षण को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश भी गया है।