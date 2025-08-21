सोनार दुर्ग के जैन मंदिर: आस्था-कला और इतिहास का अनोखा संगम, रोज होती है 6,666 प्रतिमाओं की पूजा, 8 तीर्थंकरों को समर्पित

जैसलमेर: जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार किला न केवल अपनी स्वर्णिम दीवारों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां स्थित प्राचीन जैन मंदिर भी देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। आठ तीर्थंकरों को समर्पित इन मंदिरों में प्रतिदिन 6,666 प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना होती है। पूरा परिसर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित रहता है।