Rajasthan Crime: युवक ने 23 साल की पूर्व मंगेतर को रात 2 बजे घर से उठाया, 15 हथियारबंद साथियों के साथ बोला धावा

पुलिस ने बताया कि बाड़मेर जिले के गिराब थाना अंतर्गत रतरेड़ी गांव निवासी गणपत सिंह अपनी सगाई टूटेने के बाद से गुस्से में था। पुलिस ने बताया कि साल 2017 में युवती की आटा-साटा प्रथा के तहत युवक के साथ सगाई हुई थी। बाद में युवक का स्वभाव और प्रवृत्ति ठीक नहीं लगने पर युवती के परिजनों ने साल 2022 में 5 साल बाद यह रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद कहीं और शादी तय कर दी थी, इसी वजह से गणपत सिंह नाराज चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अपराध की मुख्य वजह यही है।