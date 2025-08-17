Rajasthan Crime: युवक ने 23 साल की पूर्व मंगेतर को रात 2 बजे घर से उठाया, 15 हथियारबंद साथियों के साथ बोला धावा

जैसलमेर। जिले में एक 23 साल की युवती के अपरहण का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि युवक अपने 15 साथियों के साथ रात 2 बजे युवती के घर पहुंचा और हथियार के बलकर उसका अपहरण कर लिया। साथ ही घरवालों को बंधक बना दिया। युवती का कुछ साल पहले युवके के साथ आटा-साटा प्रथा के तहत सगाई हुई थी।
पूरा मामला म्याजलार कस्बे का है। पुलिस के अनुसार, हमलावर दो वाहनों में सवार होकर आए। घर में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर युवती के परिवार के सदस्यों पर हमला किया। इस दौरान पीड़िता के पिता दान सिंह की भी पिटाई की गई। इसके बाद अपहरणकर्ता पीड़िता को लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी, लेकिन पीड़िता का कोई पता नहीं चल पाया है।
पुलिस ने बताया कि बाड़मेर जिले के गिराब थाना अंतर्गत रतरेड़ी गांव निवासी गणपत सिंह अपनी सगाई टूटेने के बाद से गुस्से में था। पुलिस ने बताया कि साल 2017 में युवती की आटा-साटा प्रथा के तहत युवक के साथ सगाई हुई थी। बाद में युवक का स्वभाव और प्रवृत्ति ठीक नहीं लगने पर युवती के परिजनों ने साल 2022 में 5 साल बाद यह रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद कहीं और शादी तय कर दी थी, इसी वजह से गणपत सिंह नाराज चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अपराध की मुख्य वजह यही है।
स्थानीय निवासी ओमकार सिंह ने पुलिस को बताया कि करीब 15 हथियारबंद लोग रात दो बजे म्याजलार के पास अंबा सिंह के घर में घुस आए। उन्होंने कहा, इस दौरान 'हथियारबंद लोगों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, परिवार पर हमला किया और युवती को जबरन दो वाहनों में ले गए।'
म्याजलार एसएचओ सज्जन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। नाकेबंदी कर दी गई है और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। संभावित ठिकानों पर छापे भी मारे जा रहे हैं और आरोपियों के साथियों से पूछताछ की जा रही है।
इस बीच, म्याजलार गांव के निवासी सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और महिला को बचाने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।