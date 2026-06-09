उत्तराखंड हादसा: जैसलमेर के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, लापता मां-बेटी के भी शव मिले

जैसलमेर: ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछली 2 जून को जैसलमेर जिले के निवासियों के साथ हुए दर्दनाक हादसे में लापता मां और बेटी के शव सोमवार को बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में जैसलमेर निवासी एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हुई है और वाहन चालक भी काल का ग्रास बना। लापता चल रही गुड्डी देवी और उनकी बेटी नम्रता के शव सोमवार को बरामद किए गए। पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया है।