Jalore : भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची की हार्ट अटैक से मौत, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर जोधपुर एम्स में हुए थे भर्ती

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को महेंद्र सिंह खींची को अचानक पेट दर्द की शिकायत हुई थी। परिजन उन्हें तुरंत जोधपुर लेकर गए, जहां सबसे पहले एक निजी अस्पताल में दिखाया गया। जांच के दौरान उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ पाया गया, जो नियंत्रण में नहीं आ रहा था। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया। गुरुवार सुबह लगभग चार बजे इलाज के दौरान उनका ब्लड प्रेशर फिर से अनियंत्रित हो गया और हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई।