Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Jalore : भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची की हार्ट अटैक से मौत, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर जोधपुर एम्स में हुए थे भर्ती

भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची की जांच के दौरान ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ पाया गया, जो नियंत्रण में नहीं आ रहा था। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया।

जालोर

Kamal Mishra

Sep 12, 2025

Bhadrajun inspector Death
भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची (फाइल फोटो-पत्रिका)

जालोर। जिले में तैनात भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची (45) की गुरुवार तड़के हृदयघात से मौत हो गई। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती थे।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को महेंद्र सिंह खींची को अचानक पेट दर्द की शिकायत हुई थी। परिजन उन्हें तुरंत जोधपुर लेकर गए, जहां सबसे पहले एक निजी अस्पताल में दिखाया गया। जांच के दौरान उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ पाया गया, जो नियंत्रण में नहीं आ रहा था। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया। गुरुवार सुबह लगभग चार बजे इलाज के दौरान उनका ब्लड प्रेशर फिर से अनियंत्रित हो गया और हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में लड़कियों ने बुजुर्ग को फंसाया, बीच में बैठाकर बना लिया अश्लील वीडियो, धमकी देकर 10 लाख की डिमांड
भीलवाड़ा
Bhilwara girls trapped

मूल रूप से जोधपुर के निवासी

महेंद्र सिंह मूल रूप से जोधपुर जिले के नोरवा इंद्रोका गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनका मकान जोधपुर शहर में आरटीओ ऑफिस के पास स्थित है। वहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

साइबर थाने में भी दे चुके थे सेवा

पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में उनके निधन से गहरा शोक है। डीसीपी गौतम जैन ने बताया कि महेंद्र सिंह करीब तीन महीने पहले ही भाद्राजून थाने में पदस्थापित हुए थे। इससे पहले वे सायला थाने में थाना अधिकारी और साइबर थाने में भी सेवाएं दे चुके थे। उनकी कार्यशैली और मिलनसार स्वभाव के कारण वे साथियों और क्षेत्र के लोगों के बीच लोकप्रिय थे।

लोगों में शोक की लहर

महेंद्र सिंह के असमय मौत की खबर फैलते ही जोधपुर और जालोर में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन, सहकर्मी और परिचितों ने इसे पुलिस विभाग और समाज के लिए बड़ी क्षति बताया है।

ये भी पढ़ें

Ajmer: देवरानी ही निकली चोर, जेठानी की अलमारी से उड़ाई ‘सोने की आढ़’, पुलिस के सामने ऐसे खुला राज
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 11:56 am

Published on:

12 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore : भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची की हार्ट अटैक से मौत, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर जोधपुर एम्स में हुए थे भर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.