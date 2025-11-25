Sanchore Accident: सांचौर में कैंपर-ट्रक की टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका
Truck-Camper Accident in Sanchore सांचौर। नेशनल हाईवे-68 पर धमाणा गोलिया सरहद में एक सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक और कैंपर की आमने-सामने हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।
जानकारी के अनुसार हादसे में दीनगढ़ धनाऊ निवासी जसाराम (35) पुत्र घमुराम की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्च्यूरी में रखवाया है।
हादसे में कंवराराम (22) पुत्र वालाराम और वगाराम (45) पुत्र जेठाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत सांचौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया और वाहनों की कतारें लग गईं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
यह वीडियो भी देखें
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एनएच-68 पर तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने, पर्याप्त साइन बोर्ड लगाने और स्पीड कंट्रोल व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग