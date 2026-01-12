Jalore Crime: प्रेमिका ने प्रेमी को भेजा ऐसा दर्दभरा मैसेज, फांसी के फंदे से झूल गया युवक, अब SP तक पहुंचा मामला

मोबाइल के मैसेज दिखाता पिता। फोटो- पत्रिका
जालोर। करीब दो माह पूर्व एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को मृतक का पिता एसपी के समक्ष एक युवती के खिलाफ परिवाद पेश करने पहुंचा। मामला आहोर थाना क्षेत्र के गोदन गांव का है। यहां निवासी सुरेश कुमार पुत्र दूदाराम मेघवाल ने 29 नवंबर को अपने ही घर में एक कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण में पुलिस ने मर्ग दर्ज किया था।
करीब दो माह बाद मृतक के पिता ने अलमारी की सफाई की तो उसमें से एक सुसाइड नोट मिला। सोमवार को पिता उक्त सुसाइड नोट लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और बेटे की प्रेमिका पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पिता का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन रिश्तेदारी के चलते परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद भी युवती लगातार लड़के को मैसेज भेजती रही।
मृतक के पिता का आरोप है कि युवती ने ऐसे मैसेज भेजे जिससे लगा कि वह आत्महत्या करने जा रही है। इन संदेशों से आहत होकर उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। पिता के अनुसार 29 नवंबर को युवती ने एक मैसेज भेजा, जिसकी अंतिम पंक्ति में लिखा था कि अब आपको जो उचित लगे, वह कर लेना। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो…। यह संदेश पढ़कर सुरेश भावुक हो गया और उसने फंदा लगाकर जान दे दी।
यह वीडियो भी देखें
थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने एसपी ऑफिस के साथ ही थाने में भी सुसाइड नोट प्रस्तुत किया है। युवक की हैंडराइटिंग और मोबाइल पर आए संदेशों की जांच की जा रही है।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग