Jalore Crime: प्रेमिका ने प्रेमी को भेजा ऐसा दर्दभरा मैसेज, फांसी के फंदे से झूल गया युवक, अब SP तक पहुंचा मामला

मृतक के पिता का आरोप है कि युवती ने ऐसे मैसेज भेजे जिससे लगा कि वह आत्महत्या करने जा रही है। इन संदेशों से आहत होकर उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। पिता के अनुसार 29 नवंबर को युवती ने एक मैसेज भेजा, जिसकी अंतिम पंक्ति में लिखा था कि अब आपको जो उचित लगे, वह कर लेना। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो…। यह संदेश पढ़कर सुरेश भावुक हो गया और उसने फंदा लगाकर जान दे दी।