चितलवाना पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कविता कंवर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा की ओर से निर्धारित समय सीमा तक प्रधान पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन प्रस्तुत नहीं किया। इसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया के तहत कविता कंवर को निर्विरोध प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया। कविता कंवर के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही समर्थकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान समर्थकों ने नवनिर्वाचित प्रधान कविता कंवर, उनके पति माधोसिंह एवं ससुर राव मोहन सिंह को कंधों पर उठाकर खुशी जाहिर की।