Jalore News: हादसे का इंतजार, PHC भवन जर्जर, 11 महीने में भी गिरा नहीं पाया विभाग

राजस्थान के भीनमाल के सेवड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिछले 6 साल से चिकित्सकीय आवास में संचालित हो रहा है। पीएचसी का भवन जर्जर होने के बाद चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रखने के लिए परिसर में बने चिकित्सकीय आवास में इसे स्थानांतरित किया गया, लेकिन इतने सालों बाद भी न तो पुराना जर्जर भवन गिरा और ना ही नए भवन के लिए बजट मिल पाया।
आवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने से मरीजों व चिकित्साकर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि सांचौर नवीन जिला बनने के बाद 2024 में तत्कालीन जिला कलक्टर शक्तिसिंह राठौड़ ने पीएचसी भवन का निरीक्षण करने के बाद जर्जर भवन से कोई हादसा न हो इसके लिए भवन को गिराने की अनुमति जारी कर दी, लेकिन एक साल बाद भी जर्जर भवन को जमींदोज नहीं किया गया।
सेवड़ी में 1999 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन बना था। 2019 में भवन के जर्जर होने के बाद इसमें मरीजों व चिकित्साकर्मियों की आवाजाही बंद कर दी। इसके बाद पीएचसी की सेवाएं परिसर में ही बने चिकित्सक आवास में स्थानांतरित किया गया।
आवास में दो कमरों व बरामदे में पिछले छह साल से पीएचसी चल रहा है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले मरीजों के साथ चिकित्साकर्मियों को भी भवन के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीएचसी भवन निर्माण के लिए पत्राचार कर रखा है, लेकिन नवीन भवन के लिए बजट जारी नहीं हो सका है।
पीएचसी भवन में सेवड़ी सहित आस- पास के गांवों से मरीज चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचते है। हर रोज करीब 50 मरीजों की ओपीडी रहती है। ऐसे में चिकित्साकर्मी आवास में बने भवन में ही मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रहे है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को गिराने के लिए सितंबर 2024 में जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आदेश के 11 माह बाद भी जर्जर भवन को जमीदोंज करने की फुर्सत न तो चिकित्सा विभाग को मिली न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को। पीएचसी में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज व उनके परिजन जर्जर भवन के आस-पास से ही गुजरते है। ऐसे में जर्जर भवन के कारण कोई हादसा भी हो सकता है।
यह वीडियो भी देखें
सेवड़ी में नवीन पीएचसी भवन के लिए स्वीकृति नहीं मिली। जर्जर भवन को गिराने की अनुमति मिली हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जर्जर भवन को गिराने के लिए बात हो रखी है। जल्द ही जर्जर भवन को गिराएंगे।
विकास जांगिड़, बीसीएमओ, बागोड़ा