10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Jalore News: हादसे का इंतजार, PHC भवन जर्जर, 11 महीने में भी गिरा नहीं पाया विभाग

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को गिराने के लिए सितंबर 2024 में जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आदेश के 11 माह बाद भी जर्जर भवन को जमीदोंज करने की फुर्सत न तो चिकित्सा विभाग को मिली न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को।

जालोर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

jalore news
जर्जर हालात में सेवड़ी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के भीनमाल के सेवड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिछले 6 साल से चिकित्सकीय आवास में संचालित हो रहा है। पीएचसी का भवन जर्जर होने के बाद चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रखने के लिए परिसर में बने चिकित्सकीय आवास में इसे स्थानांतरित किया गया, लेकिन इतने सालों बाद भी न तो पुराना जर्जर भवन गिरा और ना ही नए भवन के लिए बजट मिल पाया।

आवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने से मरीजों व चिकित्साकर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि सांचौर नवीन जिला बनने के बाद 2024 में तत्कालीन जिला कलक्टर शक्तिसिंह राठौड़ ने पीएचसी भवन का निरीक्षण करने के बाद जर्जर भवन से कोई हादसा न हो इसके लिए भवन को गिराने की अनुमति जारी कर दी, लेकिन एक साल बाद भी जर्जर भवन को जमींदोज नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: बारिश के बाद रफ्तार से बनेंगी सड़कें, पार्षदों से ले रहे प्रस्ताव; जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
जयपुर
Road

2019 से आवास में चल रहा पीएचसी

सेवड़ी में 1999 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन बना था। 2019 में भवन के जर्जर होने के बाद इसमें मरीजों व चिकित्साकर्मियों की आवाजाही बंद कर दी। इसके बाद पीएचसी की सेवाएं परिसर में ही बने चिकित्सक आवास में स्थानांतरित किया गया।

आवास में दो कमरों व बरामदे में पिछले छह साल से पीएचसी चल रहा है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले मरीजों के साथ चिकित्साकर्मियों को भी भवन के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीएचसी भवन निर्माण के लिए पत्राचार कर रखा है, लेकिन नवीन भवन के लिए बजट जारी नहीं हो सका है।

हर रोज 50 मरीजों की ओपीडी

पीएचसी भवन में सेवड़ी सहित आस- पास के गांवों से मरीज चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचते है। हर रोज करीब 50 मरीजों की ओपीडी रहती है। ऐसे में चिकित्साकर्मी आवास में बने भवन में ही मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रहे है।

अनुमति के बाद भी नहीं गिरा पाए जर्जर भवन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को गिराने के लिए सितंबर 2024 में जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आदेश के 11 माह बाद भी जर्जर भवन को जमीदोंज करने की फुर्सत न तो चिकित्सा विभाग को मिली न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को। पीएचसी में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज व उनके परिजन जर्जर भवन के आस-पास से ही गुजरते है। ऐसे में जर्जर भवन के कारण कोई हादसा भी हो सकता है।

यह वीडियो भी देखें

नवीन भवन के लिए नहीं मिली स्वीकृति

सेवड़ी में नवीन पीएचसी भवन के लिए स्वीकृति नहीं मिली। जर्जर भवन को गिराने की अनुमति मिली हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जर्जर भवन को गिराने के लिए बात हो रखी है। जल्द ही जर्जर भवन को गिराएंगे।
विकास जांगिड़, बीसीएमओ, बागोड़ा

ये भी पढ़ें

राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत, 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी
जयपुर
Rajasthan investors and industrialists Big relief incentive amount of Rs 765.78 crore released

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: हादसे का इंतजार, PHC भवन जर्जर, 11 महीने में भी गिरा नहीं पाया विभाग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.