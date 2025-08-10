Jalore News: हादसे का इंतजार, PHC भवन जर्जर, 11 महीने में भी गिरा नहीं पाया विभाग

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को गिराने के लिए सितंबर 2024 में जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आदेश के 11 माह बाद भी जर्जर भवन को जमीदोंज करने की फुर्सत न तो चिकित्सा विभाग को मिली न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को। पीएचसी में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज व उनके परिजन जर्जर भवन के आस-पास से ही गुजरते है। ऐसे में जर्जर भवन के कारण कोई हादसा भी हो सकता है।