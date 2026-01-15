Jalore: बजरी माफिया से सांठगाठ और मंथली वसूली का ऑडियो वायरल, SP ने 2 कांस्टेबल को किया सस्पेंड

करीब 3 मिनट के इस ऑडियो में एक व्यक्ति और जसवंतपुरा थाने की सुंधा माता चौकी के कांस्टेबल भंवरलाल के बीच अवैध बजरी खनन और परिवहन के मामले में उगाही की चर्चा थी। इस ऑडियो में कांस्टेबल ने बजरी से भरे ट्रैक्टर को छोड़ने की एवज में 10 हजार रुपए की मांग की थी। चर्चा में संबंधित बजरी माफिया की ओर से रुपए भेजने के लिए स्कैनर की मांग करने और 5 हजार रुपए पर सौदा तय नहीं होने का जिक्र था। जांच के बाद कांस्टेबल भंवरलाल की संदिग्ध भूमिका पर उसे सस्पेंड किया गया।