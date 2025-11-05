CG Fraud News: शातिर पति-पत्नी ने की 21 लाख रुपए की ठगी, इस तरह दिया झांसा, जानें पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, ग्राम बाराद्वार निवासी जयकिशन पिता मनोज अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जयकिशन के ससुराल नागपुर में रहने के दौरान उसकी जान-पहचान जनरैल सिंह लोहिया से हुई थी। आरोपी ने खुद को बैंक में नौकरी लगवाने में सक्षम बताते हुए उसे विश्वास में लिया और अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया।