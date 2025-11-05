Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Fraud News: शातिर पति-पत्नी ने की 21 लाख रुपए की ठगी, इस तरह दिया झांसा, जानें पूरा मामला

Fraud News: बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने एक युवक से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

शातिर पति-पत्नी ने की 21 लाख रुपए की ठगी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शातिर पति-पत्नी ने की 21 लाख रुपए की ठगी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Fraud News: बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने एक युवक से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी। मामले का खुलासा पुलिस ने तब किया, जब पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार, ग्राम बाराद्वार निवासी जयकिशन पिता मनोज अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जयकिशन के ससुराल नागपुर में रहने के दौरान उसकी जान-पहचान जनरैल सिंह लोहिया से हुई थी। आरोपी ने खुद को बैंक में नौकरी लगवाने में सक्षम बताते हुए उसे विश्वास में लिया और अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया।

बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर 21 लाख की ठगी

आरोपी जनरैल सिंह और उसकी पत्नी वैशाली लोहिया ने जयकिशन से नगद और बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से करीब 20 से 21 लाख रुपए लिए। रकम मिलने के बाद दोनों ने संपर्क तोड़ लिया। काफी समय तक कोई जवाब न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एक विशेष टीम नागपुर रवाना की गई। जांच के दौरान आरोपी दंपत्ति का पता लगाया गया और उन्हें नागपुर से गिरफ्तार किया गया।

दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जनरैल सिंह पिता लाहौर सिंह (34 वर्ष) और उसकी पत्नी वैशाली जनरैल सिंह लोहिया (36 वर्ष) निवासी नियर इंडियन पेट्रोल पंप, वैशाली नगर, थाना पांचपौली, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी दंपत्ति ने इस तरह की ठगी की अन्य घटनाएं तो नहीं की हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों और लेन-देन के माध्यम से ठगी की रकम की रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

