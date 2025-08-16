सोशल मीडिया पर गाली-गलौज से भड़का ड्राइवर महासंघ, थाने का घेराव कर की कड़ी कार्रवाई की मांग

CG News: सक्ती जिले में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में जैजैपुर थाना पहुँचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने ग्राम अमगांव निवासी आनंद चंद्र पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी और गाली-गलौज कर संगठन की मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया।
CG News: संगठन के उपाध्यक्ष अर्जुन चंद्र ने बताया कि 14 अगस्त 2025 की रात को आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी की और संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। महासंघ ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।