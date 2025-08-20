CG News: ग्राम पंचायतों में लगना है सोलर सिस्टम, पर नहीं मिल रही क्रेडा विभाग से अनुमति

इसके चलते विभागीय योजना का शुरुआती दौर में बुरा हाल होते नजर आ रहा है। क्योंकि शासन चाह रही है कि यह काम क्रेडा के माध्यम से लगे। वहीं आरईएस सहित अन्य विभाग चाह रही है कि ग्राम पंचायतों में यह काम हमें मिले। लेकिन यह काम आईएसा को नहीं मिल रहा है। ऐसे में दोनों विभागों के बीच तनातनी चल रही है। क्रेडा विभाग के एसडीओ आफिस बिलासपुर है। जहां लोग पहुंचकर आरईएस के माध्यम से काम कराना चाह रहे हैं लेकिन एसडीओपी उक्त काम के लिए टीएस नहीं दे रहीं हैं। इसके चलते पेंच अड़ा हुआ है।