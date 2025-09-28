CG News: जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! यूपी के ईंट भट्ठे में बंधक बने मजदूरों की हुई घर वापसी

वहां ईंट भट्टा मालिक अमित सिंह गोंड़ के द्वारा राजेश और उसके साथ गए अन्य मजदूरों को बंधक बना लिया है। मालिक मजदूरों से जबरन मारपीट करवा रहा है और उन्हें भट्ठे से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। मामले में लिखित शिकायत होते ही जिला प्रशासन ने त्वरित पहल की और इस तरह मजदूरों की घर वापसी का रास्ता खुला। गौरतलब है कि जिले के हजारों की तादात में श्रमिक दीगर प्रदेश में कमाने खाने के लिए जाते हैं और बंधक बन जाते हैं।