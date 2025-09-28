Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! यूपी के ईंट भट्ठे में बंधक बने मजदूरों की हुई घर वापसी

CG News: बिलासपुर पहुंचे 15-20 मजदूर, जो यूपी के जालौन जिले के ईंट भट्ठे में बंधक बने थे। जिला प्रशासन और श्रम विभाग की त्वरित कार्रवाई से मजदूरों को सुरक्षित घर लौटाया गया।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

8 श्रमिक देर रात तक पहुंचे बिलासपुर (Photo source- Patrika)

8 श्रमिक देर रात तक पहुंचे बिलासपुर (Photo source- Patrika)

CG News: रोजी रोटी के लिए उत्तरप्रदेश के ईंट भट्ठी गए 15-20 मजदूरों को बंधन बनाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में 25 सितंबर को ग्राम मेकरी की एक महिला ने अपने पति को ईंट भट्टा मालिक द्वारा बंधक बनाए जाने की शिकायत करते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर छुड़वाने की गुहार लगाई थी।

CG News: मजदूरों की घर वापसी का खुला रास्ता

मामले पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग को त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया था। जिस पर श्रम विभाग के अफसरों ने संबंधित ईट भट्ठे के मालिकों से संपर्क किया और श्रमिकों को वहां से वापस भेजा गया। गत 25 सितंबर को मेकरी निवासी प्रभा सूर्यवंशी ने जिला प्रशासन से समक्ष आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसका पति राजेश कुमार सूर्यवंशी रोजी-रोटी के लिए उत्तरप्रदेश के जालौन जिले के एक ईंट भट्ठे पर काम करने गया था।

वहां ईंट भट्टा मालिक अमित सिंह गोंड़ के द्वारा राजेश और उसके साथ गए अन्य मजदूरों को बंधक बना लिया है। मालिक मजदूरों से जबरन मारपीट करवा रहा है और उन्हें भट्ठे से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। मामले में लिखित शिकायत होते ही जिला प्रशासन ने त्वरित पहल की और इस तरह मजदूरों की घर वापसी का रास्ता खुला। गौरतलब है कि जिले के हजारों की तादात में श्रमिक दीगर प्रदेश में कमाने खाने के लिए जाते हैं और बंधक बन जाते हैं।

घर पहुंच गए हैं श्रमिक: श्रम पदाधिकारी

CG News: श्रम पदाधिकारी समीर मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ईट भट्ठा मालिक से संपर्क किया गया। जिस पर वहां से करीब 20 मजदूर वापस आ रहे हैं। शनिवार को बिलासपुर पहुंच जाएंगे। जिसमें जांजगीर-चांपा जिले के 8 मजदूर और बाकी बिलासपुर जिले के हैं। जांच में बंधक बनाने वाली बात सामने नर्हीं आई। इंट भट्ठा मालिक ने तत्काल मजूदरों को वापस भेजने हामी भर दी।

खबर शेयर करें:

28 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! यूपी के ईंट भट्ठे में बंधक बने मजदूरों की हुई घर वापसी

Patrika Site Logo

