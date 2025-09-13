चिटफंड धोखाधड़ी का भंडाफोड़! रकम दोगुना करने के नाम पर हजारों लोगों से की ठगी, गिरफ़्त में आए दो आरोपी

महादेवा सोनी निवासी महासमुंद, भैरव मिश्रा पिता रामधन मिश्रा, अमित सेन पिता निधिर सेन निवासी पश्चिम बंगाल, सौरभ डे पिता रतन डे, चांद मोहम्मद खान पिता मोहम्मद निजाम खान फरार थे। जिनकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। आरोपी भैरव मिश्रा, चांद मोहम्मद को जांजगीर में होने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाए। जिनसे घटना के संबंध मे पूछताछ किए जाने पर जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपियों के खिलाफ सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।