चिटफंड धोखाधड़ी का भंडाफोड़! रकम दोगुना करने के नाम पर हजारों लोगों से की ठगी, गिरफ़्त में आए दो आरोपी

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में धोखाधड़ी कर चिटफंड कंपनियों द्वारा रकम दोगुना करने वाली कम्पनी प्रतिष्ठा इंफ्राकाम इंडिया लिमिटेड के दो 2 शेयरहोल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली में वर्ष 2015, 2021 में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था। चिटफंड कंपनियों द्वारा आम नागरिकों को धोखाधड़ी कर पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता था।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी विजय गढेवाल 17 मार्च 2021 को थाना में लिखित आवेदन पेश किया था। जिसमें प्रतीष्ठा इंफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड के संचालक रामगोपाल गढेवाल निवासी कुटरा मोड के द्वारा ऑफर योजना पर रकम को एक वर्ष में दोगुना करने के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए जमा करते हुए प्रलोभन देकर इससे 31 जनवरी 2014 से 27 दिसंबर 2014 तक 2100 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से रकम जमा कराकर रसीद दिया गया।
जिसमें इस रकम को 2 मई 2015 का दोगुना राशि देने का वादा किया। परिपक्वा अवधी पूर्ण होने पर पैसा लेने कंपनी का ऑफिस चंचल स्वीट्स जांजगीर में जाकर देखा जो कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो गई है।
पता करने पर कोई पता नहीं चला, जिस पर प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान रामगोपाल गढेवाल निवासी कुटराबोड़ थाना पामगढ़, नारायण प्रसाद झलरिया बुड़ेना थाना नवागढ़, संजीव गुहा, अमित सरकार, सुभायन बनर्जी कोलकाता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण में 6 आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।
महादेवा सोनी निवासी महासमुंद, भैरव मिश्रा पिता रामधन मिश्रा, अमित सेन पिता निधिर सेन निवासी पश्चिम बंगाल, सौरभ डे पिता रतन डे, चांद मोहम्मद खान पिता मोहम्मद निजाम खान फरार थे। जिनकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। आरोपी भैरव मिश्रा, चांद मोहम्मद को जांजगीर में होने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाए। जिनसे घटना के संबंध मे पूछताछ किए जाने पर जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपियों के खिलाफ सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।