जांजगीर चंपा

रेत माफिया का खूनी खेल… पैसों की लड़ाई में गई उपसरपंच की जान, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार

Crime News: छत्तीसगढ़ के बिर्रा थाना क्षेत्र में करही रेत घाट की वसूली को लेकर विवाद में उपसरपंच महेन्द्र बघेल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 10, 2025

अवैध रेत घाट की वसूली में उपसरपंच की हत्या (Photo source- Patrika)
अवैध रेत घाट की वसूली में उपसरपंच की हत्या (Photo source- Patrika)

Crime News: बिर्रा थाना क्षेत्र के करही अवैध रेत घाट में सरपंच पति व उपसरपंच के बीच वसूली की रकम में बंटवारे को लेकर तनातनी हो गई। इससे सरपंच पति ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर उपसरपंच महेन्द्र बघेल की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाना लगाने महानदी में उसकी बाइक समेत फेंक दिया।

पुलिस ने मंगलवार को हत्या के 2 नाबालिग आरोपी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। बिर्रा पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर की रात से उपसरपंच महेन्द्र बघेल घर नहीं लौटा। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के दौरान पता चला कि सरपंच पति राजकुमार साहू द्वारा उसकी हत्या की आशंका है।

Crime News: इस आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब पता चला कि ग्राम करही सरपंच पति राजकुमार साहू व उसके 8 अन्य साथियों के द्वारा हत्या कर शव को बरेकेल पुल से महानदी में फेक दिया है। वारदात को अंजाम देने में दो नाबालिगों का हाथ भी था। जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

Updated on:

10 Sept 2025 11:58 am

Published on:

10 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / रेत माफिया का खूनी खेल… पैसों की लड़ाई में गई उपसरपंच की जान, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार

