रेत माफिया का खूनी खेल… पैसों की लड़ाई में गई उपसरपंच की जान, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार

Crime News: इस आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब पता चला कि ग्राम करही सरपंच पति राजकुमार साहू व उसके 8 अन्य साथियों के द्वारा हत्या कर शव को बरेकेल पुल से महानदी में फेक दिया है। वारदात को अंजाम देने में दो नाबालिगों का हाथ भी था। जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।