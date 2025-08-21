छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले एक साथ ही तीन सिस्टम सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से जिले में रुक-रुककर दो दिनों से बारिश हो रही है। इससे तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जिले में ९४६ मिमी बारिश हो चुकी है। कोट पूरा होने के लिए मात्र 344 मिमी की दरकार है। साथ ही गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा बारिश से खेतों की तस्वीर बदल गई।
मौसम विभाग की मानें तो आगे भी इस तरह हल्की बारिश होगी। फिलहाल झमाझम बारिश होने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से जिले में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई है। मंगलवार के बाद बुधवार को जिले में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया था।
सुबह से ही बादल छाने के साथ हवा चलती रही। इससे दिन के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पिछले दिनों की अपेक्षा गर्मी से राहत मिली। ज्ञात हो कि सावन के आधा भादो भी सूखा बीत रहा था। भादो में बारिश नहीं होने से लोग गर्मी से व्याकुल थे। लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लेकिन अब बारिश होने से गर्मी से राहत मिली।
बुधवार तक जिले में 946.3 मिमी बारिश हो चुकी है। अब तक कुल सामान्य बारिश का कोटा पूरा होने में महज 344 मिमी बारिश की और जरूरत है। जिले में कुल सामान्य बारिश का कोटा 1290.3 मिमी माना जाता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आगे दो से तीन दिन मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। कहीं-कहीं रुक-रुककर बारिश होगी। फिलहाल झमाझम बारिश होने ही संभावना है।
सावन व भादो में तेज बारिश के कारण जिले के नदी नालों में पानी उफान पर आ जाता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से नदी नालों में अब तक पानी नहीं आया है। वहीं पहाड़ों पर बहने वाले झरने भी सूखे पड़े हुए हैं। तेज बारिश होने के नगरदा, देवरी चिचोली पहाड़ों में लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस प्र्राकृतिक जगहों का लोग लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं।
इस बार अंतिम जून व जुलाई माह में ही झमाझम बारिश हुई है। लगातार सप्ताह भर तक बारिश का दौर चल रहा। यह बारिश सीजन के बारिश का कोटा पूरा कर गया। इसके बाद सावन व आधा भादो गुजर गया, लेकिन लगातार सप्ताह भर झमाझम बारिश का दौर एक बार भी नहीं आया है। अभी आगे भी संभावना नहीं है।