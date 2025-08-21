Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम…

CG Weather Update: जांजगीर-चांपा जिले एक साथ ही तीन सिस्टम सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से जिले में रुक-रुककर दो दिनों से बारिश हो रही है।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम...(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम...(photo-patrika)(Patrika.com)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले एक साथ ही तीन सिस्टम सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से जिले में रुक-रुककर दो दिनों से बारिश हो रही है। इससे तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जिले में ९४६ मिमी बारिश हो चुकी है। कोट पूरा होने के लिए मात्र 344 मिमी की दरकार है। साथ ही गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा बारिश से खेतों की तस्वीर बदल गई।

CG Weather Update: गर्मी से मिली राहत...

मौसम विभाग की मानें तो आगे भी इस तरह हल्की बारिश होगी। फिलहाल झमाझम बारिश होने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से जिले में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई है। मंगलवार के बाद बुधवार को जिले में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया था।

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: 2 घंटे झमाझम बारिश से मौसम में घुली ठंडक, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत
कोरबा
झमाझम बारिश से मौसम में घुली ठंडक (Photo source- Patrika)

सुबह से ही बादल छाने के साथ हवा चलती रही। इससे दिन के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पिछले दिनों की अपेक्षा गर्मी से राहत मिली। ज्ञात हो कि सावन के आधा भादो भी सूखा बीत रहा था। भादो में बारिश नहीं होने से लोग गर्मी से व्याकुल थे। लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लेकिन अब बारिश होने से गर्मी से राहत मिली।

बुधवार तक जिले में 946.3 मिमी बारिश हो चुकी है। अब तक कुल सामान्य बारिश का कोटा पूरा होने में महज 344 मिमी बारिश की और जरूरत है। जिले में कुल सामान्य बारिश का कोटा 1290.3 मिमी माना जाता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आगे दो से तीन दिन मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। कहीं-कहीं रुक-रुककर बारिश होगी। फिलहाल झमाझम बारिश होने ही संभावना है।

जिले में सूखे पड़े तालाब, नदी सहित झरने

सावन व भादो में तेज बारिश के कारण जिले के नदी नालों में पानी उफान पर आ जाता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से नदी नालों में अब तक पानी नहीं आया है। वहीं पहाड़ों पर बहने वाले झरने भी सूखे पड़े हुए हैं। तेज बारिश होने के नगरदा, देवरी चिचोली पहाड़ों में लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस प्र्राकृतिक जगहों का लोग लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं।

जुलाई में हुई बारिश ने कोटा किया पूरा

इस बार अंतिम जून व जुलाई माह में ही झमाझम बारिश हुई है। लगातार सप्ताह भर तक बारिश का दौर चल रहा। यह बारिश सीजन के बारिश का कोटा पूरा कर गया। इसके बाद सावन व आधा भादो गुजर गया, लेकिन लगातार सप्ताह भर झमाझम बारिश का दौर एक बार भी नहीं आया है। अभी आगे भी संभावना नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 03:24 pm

Published on:

21 Aug 2025 03:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.