छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश, खेतों की छाई हरियाली, IMD ने कहा- अभी ऐसा ही रहेगा मौसम…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले एक साथ ही तीन सिस्टम सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से जिले में रुक-रुककर दो दिनों से बारिश हो रही है। इससे तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जिले में ९४६ मिमी बारिश हो चुकी है। कोट पूरा होने के लिए मात्र 344 मिमी की दरकार है। साथ ही गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा बारिश से खेतों की तस्वीर बदल गई।