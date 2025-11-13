New Medical College: जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा! 50 सीटों से होगी शुरुआत, जानें अपडेट

यहां 17 बडे़ हॉल है। क्लासेस के आधार पर इसका चयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। जिले में मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए 220 बेड की व्यवस्था दिखानी है। वर्तमान में जिला अस्पताल में ही 100 से बढ़कर करीब 180 बेड हो चुके हैं। हालांकि 220 बेड के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई। इसके लिए जल्द ही डॉक्टर्स व स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर कितने डॉक्टर व स्टाफ की भर्ती करना है, इसका लिस्ट भी आ गया है। इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज के अगले सत्र से प्रारंभ होने का निर्देश भी आ चुका है।