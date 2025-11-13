New Medical College: जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा! 50 सीटों से होगी शुरुआत, जानें अपडेट

जिले का नया मेडिकल कॉलेज (photo source- Patrika)
New Medical College: स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। अब अगले सत्र से मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ जाएगा। इसके साथ ही एडमिशन की प्रक्रिया के साथ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। डीन सहित टीचिंग स्टाफ व कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके पहले जिला अस्पताल में 220 बेड दिखाना होगा। इसके लिए भी डॉक्टर व कर्मचारी भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। जिला अस्पताल 220 बेड का होगा। अब इस पर आगे का काम जल्द ही शुरू होगा।
जिले में मेडिकल कालेज अगले सत्र से अस्तित्व में आने वाला है। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग बनाने स्थान, 220 बेड की उपलब्धता समेत अन्य कागजी प्रक्रिया की तैयारी की जा चुकी है। लगभग 500 करोड़ की राशि भी जारी हो चुकी है। जल्द ही मेडिकल अधीक्षक की नियुक्ति होगी। फिलहाल जिला अस्पताल से ही मेडिकल कॉलेज की शुरूआत होगी, जब तक कुटरा में प्रस्तावित स्थल पर नई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के लिए जिले में संचालित लाइवलीहुड कॉलेज की बिल्डिंग को भी प्रस्तावित किया गया है।
यहां 17 बडे़ हॉल है। क्लासेस के आधार पर इसका चयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। जिले में मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए 220 बेड की व्यवस्था दिखानी है। वर्तमान में जिला अस्पताल में ही 100 से बढ़कर करीब 180 बेड हो चुके हैं। हालांकि 220 बेड के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई। इसके लिए जल्द ही डॉक्टर्स व स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर कितने डॉक्टर व स्टाफ की भर्ती करना है, इसका लिस्ट भी आ गया है। इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज के अगले सत्र से प्रारंभ होने का निर्देश भी आ चुका है।
New Medical College: मेडिकल कॉलेज के लिए कुटरा गांव में चिन्हांकित किया गया है। जहां 120 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनना है। पिछले साल 120 एकड़ में बेजाकब्जा की धान की फसल ली गई थी। इसको प्रशासन द्वारा बेजाकब्जा मुक्त कराया गया था। लेकिन अब इस साल फिर से करीब 50 से 60 एकड़ में किसानों द्वारा बेजाकब्जा कर धान की फसल लगाई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि काम शुरू होने से पहले बेजाकब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खुलने से स्थानीय छात्रों को डॉक्टर बनने के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के लोगों को उच्च-गुणवत्ता और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा। सबसे खास बात यह है कि अब छात्रों को शिक्षा के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 में क्लास लगनी शुरू जाएगी।
एस कुजूर, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल: अगले सत्र से मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ जाएगा। शुरूआत में 50 सीटों से होगी। अप्रैल में पढ़ाई शुरू हो जाने जाएगी। इसके साथ ही जिला अस्पताल में भी 220 बेड करने के लिए तैयारी हो चुकी है।
