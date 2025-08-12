बगरैल में हैवानियत की हद! दर्जनों लोगों ने व्यक्ति को निर्वस्त्र कर पीटा और कर दी हत्या…

पुलिस के सामने बर्बरता की कहानी सक्ती जिले में दूसरी बार हुई। पहली बार एक युवक को निर्वस्त्र कर पीटा था। वहीं दूसरी बार ग्राम बगरैल में रविवार की रात हुई। पुलिस के अनुसार बगरैल निवासी पीला दास महंत सहित 15 लोगों का सर्वेदास महंत के साथ हैंडपंप के पानी को लेकर पुराना विवाद था। इन दोनों पक्षों के बीच 2023 में भी विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश को लेकर पीलादास महंत एवं उनके 15-17 साथी मिलकर रविवार की शाम 6 बजे सर्वे दास महंत के घर पहुंचे।