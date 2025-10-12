कश्मीर-हिमाचल जैसी वादियों का एहसास कराता दनगिरी जलप्रपात, जहां प्रकृति प्रेमियों को मिलता है सुकून और रोमांच का संगम, जानें कैसे?

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने इसे अपनी सूची में शामिल किया है। यहां पर्यटक जलप्रपात देखने के साथ ही पिकनिक मनाने भी आते हैं। दनगिरी जलप्रपात के चारों ओर फैली हरियाली और घाटियां पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को खासा आकर्षित करती हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य शहर की भागदौड़ से दूर जाकर सुकून पाने का अवसर देता है। पर्यटक यहां फोटोग्राफी, पिकनिक और छोटे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। प्राकृतिक सुन्दर और हरियाली और वादियों और निवासरत ग्रामीणों को उपर से देखने पर यहां का नजारा कश्मीर हिमाचल जैसा नजर आता है। आदिवासी अंचल और ग्रामीण परिवेश दृश्य मन को मोह लेता है।