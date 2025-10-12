कश्मीर-हिमाचल जैसी वादियों का एहसास कराता दनगिरी जलप्रपात, जहां प्रकृति प्रेमियों को मिलता है सुकून और रोमांच का संगम, जानें कैसे?

दनगिरी जलप्रपात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Tourism: जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित है दनगिरी जलप्रपात, जो अपने मनोरम दृश्य और गिरते पानी की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यहां पानी करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह जलप्रपात साल के 12 महीने पानी गिराता है, लेकिन बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने के कारण इसका दृश्य और भी भव्य हो जाता है।
छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने इसे अपनी सूची में शामिल किया है। यहां पर्यटक जलप्रपात देखने के साथ ही पिकनिक मनाने भी आते हैं। दनगिरी जलप्रपात के चारों ओर फैली हरियाली और घाटियां पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को खासा आकर्षित करती हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य शहर की भागदौड़ से दूर जाकर सुकून पाने का अवसर देता है। पर्यटक यहां फोटोग्राफी, पिकनिक और छोटे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। प्राकृतिक सुन्दर और हरियाली और वादियों और निवासरत ग्रामीणों को उपर से देखने पर यहां का नजारा कश्मीर हिमाचल जैसा नजर आता है। आदिवासी अंचल और ग्रामीण परिवेश दृश्य मन को मोह लेता है।
बारिश के दिनों में कच्ची सड़कों के बीच यहां पहुंचना किसी साहस से कम नही है। जलप्रपात तक पहुंचने का मार्ग जोखिम भरा है। यह मार्ग न केवल साहसिक यात्रियों को रोमांच प्रदान करता है, बल्कि पूरी यात्रा को आनंदमय बना देता है। फिलहाल यह मार्ग कच्ची सड़क है और बरसात के दिनों में पहुंचने में कठिनाई होती है। यह चुनौती यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण तो बनती है, लेकिन दृश्यों की सुंदरता इस चुनौती को भुला देती है।
दनगिरी जलप्रपात को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के आलावा अन्य राज्यों से पर्यटक आ रहें है। खास बात यह है कि मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय जलप्रपात तक पहुंचने वाली सड़क को जल्द ही पक्का करने की योजना बनाई है। इससे आने वाले समय में पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना और सुविधाजनक हो जाएगा। दानगिरी जलप्रपात न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यहां आने से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
