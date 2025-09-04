CG Accident News: विसर्जन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को एसयूवी ने रौंदा, 18 की हालत गंभीर

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जुरूडांड में मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को तेज रफ्तार एसयूवी ने रौंद दिया। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 30 से ज्यादा घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 18 लोगों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे।