CG Accident News: विसर्जन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को एसयूवी ने रौंदा, 18 की हालत गंभीर

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जुरूडांड में मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को तेज रफ्तार एसयूवी ने रौंद दिया। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 30 से ज्यादा घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 18 लोगों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे।
विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालु शामिल हुए थे। रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी भीड़ में घुस गई और कई श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में अरविंद करकेट्टा (19), विपिन प्रजापति (17) और खिरोवती यादव (32) की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं करीब 30 से अधिक लोग घायल हुए हो गए। घायलों को बगीचा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही जशपुर विधायक रायमुनी भगत, कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन बगीचा पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 18 ग्रामीणों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
हादसे के बीच मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर सुख सागर यादव को पकड लिया और उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में घायल ड्राइवर को भी इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
चालक शराब के नशे था और तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था। आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की करवाई की जा रही है।-शशि मोहन सिंह,एसपी, जशपुर
घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने मृतकों के शव को बीच सड़क पर रख कर चक्का जाम कर दिया। वे मृतक के परिजनों को 50-50 लाख और घायलों 10-10 लाख मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। हालांकि प्रशासनिक समझाइश के बाद चक्काजाम समाप्त कर दिया गया।
