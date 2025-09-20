Crime News: गुस्से में ठनका माथा.. तो पिता को पत्थर से कूचकर उतार दिया मौत के घाट, इलाके में सनसनी

Crime News: कुछ ही देर में गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और शव को गांव के एक घर के सामने पड़ा देखकर सनसनी फैल गई। देखते ही देखते पूरा आगडीह गांव घटना स्थल पर उमड़ पड़ा। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने अक्सर पिता-पुत्र को झगड़ते सुना था, लेकिन ऐसी नौबत आ जाएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर और कनपटी में लगी गंभीर चोट को ही मौत का कारण बताया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर को जब्त कर लिया।