Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जशपुर

Crime News: गुस्से में ठनका माथा.. तो पिता को पत्थर से कूचकर उतार दिया मौत के घाट, इलाके में सनसनी

Crime News: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम आगडीह में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने ही पिता की पत्थर से हत्या कर दी। गुस्से में किए गए इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया।

जशपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

बेटे ने पत्थर से कूचकर पिता की हत्या की (Photo source- Patrika)
बेटे ने पत्थर से कूचकर पिता की हत्या की (Photo source- Patrika)

Crime News: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम आगडीह में एक बेटे ने अपने ही पिता को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद से उपजे गुस्से ने बेटे को इस हद तक पहुंचा दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक बंधु राम (उम्र लगभग 55 वर्ष) मेहनत मजदूरी कर जीवनयापन करता था। उसका बेटा दीपक राम (25 वर्ष) अक्सर कामकाज और जिम्मेदारी को लेकर पिता से उलझता रहता था।

घटना 17 सितंबर की रात करीब 11 बजे हुई। जानकारी के अनुसार उस रात भी दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो आरोपी दीपक ने गुस्से में आकर घर में रखा फर्श पत्थर उठाया और अपने पिता के सिर, नाक और कनपटी पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बंधु राम वहीं ढेर हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब मृतक का भाई रविशंकर राम खेत से लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि रात में फिर पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ था और दीपक ने बंधु राम की हत्या कर दी।

Crime News: कुछ ही देर में गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और शव को गांव के एक घर के सामने पड़ा देखकर सनसनी फैल गई। देखते ही देखते पूरा आगडीह गांव घटना स्थल पर उमड़ पड़ा। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने अक्सर पिता-पुत्र को झगड़ते सुना था, लेकिन ऐसी नौबत आ जाएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर और कनपटी में लगी गंभीर चोट को ही मौत का कारण बताया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर को जब्त कर लिया।

ये भी पढ़ें

CG Crime: पत्नी की इन हरकतों से परेशान था पति, गला दबाकर कर दी हत्या
भिलाई
CG Crime: पत्नी की इन हरकतों से परेशान था पति, गला दबाकर कर दी हत्या

पूछताछ में आरोपी दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसे रोजाना काम न करने पर डांटते थे और बार-बार ताने देते थे। इसी बात से परेशान होकर उसने गुस्से में यह कदम उठा लिया। पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी, एएसआई विपिन किशोर केरकेट्टा, एएसआई मनोज भगत, आरक्षक विनोद तिर्की और नगर सैनिक थानेश्वर देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

CG Murder Case: जहरीली शराब से मौत का खुलासा… इस बात का बदला लेने मिलाया सुहागा, हत्या की साजिश देख पुलिस हुई दंग
जांजगीर चंपा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 03:14 pm

Published on:

20 Sept 2025 03:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Crime News: गुस्से में ठनका माथा.. तो पिता को पत्थर से कूचकर उतार दिया मौत के घाट, इलाके में सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.