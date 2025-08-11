पदश्री हुकमचन्द पाटीदार ने Organic Farming को देश में दी पहचान, 50 हजार से अधिक किसानों को जैविक खेती से जोड़ा

पाटीदार कहते हैं आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं, किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। उत्पादन मूल्य अधिक होने से किसान कर्जदार हो रहा है। नागपुर में पिछले दिनों आयोजित भारतीय किसान संघ के सम्मेलन में कृषि संबंधित सारी व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। मेरा गांव मेरा तीर्थ थीम पर हमें काम करना होगा। हर भारतीय को इस पर काम करना होगा कि मेरा गांव समृद्ध और साफ-सुथरा बने।