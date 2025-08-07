नोटों की टकसाल बन गई नगर परिषद, बिना ‘वजनÓ फाइलें नहीं सरक रहीं

नगर परिषद में पिछले तीन साल में 10 आयुक्त बदले गए हैं। परिषद कार्यवाहकों के भरोसे ही चल रही है, ऐसे में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी हो रही है। इसका असर राज्य सरकार के पट्टा अभियान पर भी पड़ा है। 7500 पट्टों के लक्ष्य में से अब तक केवल लगभग 3500 ही जारी किए जा सके हैं। सैकड़ों फ ाइलें केवल सभापति और अन्य के हस्ताक्षर के अभाव में धूल फाक रही हैं। स्थायी आयुक्त के अभाव में न तो जवाबदेही तय हो पा रही है, न ही योजनाओं का सुचारू संचालन हो पा रहा।