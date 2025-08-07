7 अगस्त 2025,

झालावाड़

नोटों की टकसाल बन गई नगर परिषद, बिना ‘वजनÓ फाइलें नहीं सरक रहीं

सालों से चक्कर लगा रहे लोग, नहीं हो रही सुनवाई

झालावाड़

Hari Singh Gujar

Aug 07, 2025

सालों से चक्कर लगा रहे लोग, नहीं हो रही सुनवाई

झालावाड़। वर्तमान सभापति संजय शुक्ला के कार्यकाल नगर परिषद झालावाड़ जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए 'नोटों की टकसालं बन गई। यहां किसी काम की फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ती, जब तक उन पर 'वजनÓ न रखा जाए। शहरवासी वर्षों से पट्टे, अतिक्रमण, सफाई, और अन्य कामों के लिए परिषद के चक्कर काट रहे है, लेकिन यहां बिना सुविधा के काम नहीं हो रहे। शुक्ला के खिलाफ एसीबी के खिलाफ कार्रवाई के बाद मंगलवार को शहर में कई ऐसे पीडि़त सामने आए, जिनके काम घूस नहीं देने की वजह से लम्बे समय से अटके हुए हैं।

नगर परिषद भाजपा के बोर्ड को तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक नियमानुसार समितियों का गठन नहीं हुआ है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और विकास कार्यों की गति थमी हुई है। नगर पालिका अधिनियम के तहत बोर्ड गठन के 90 दिनों में निर्माण, वित्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोशनी, महिला उत्पीडऩ निवारण, परिवहन, नियम एवं उपविधिए समझौता समिति आदि बननी चाहिए थी। लेकिन इनका अब तक गठन नहीं हुआ। ऐसे में सारे काम रूके हुए हैं।

कार्यवाहकों के भरोसे काम

नगर परिषद में पिछले तीन साल में 10 आयुक्त बदले गए हैं। परिषद कार्यवाहकों के भरोसे ही चल रही है, ऐसे में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी हो रही है। इसका असर राज्य सरकार के पट्टा अभियान पर भी पड़ा है। 7500 पट्टों के लक्ष्य में से अब तक केवल लगभग 3500 ही जारी किए जा सके हैं। सैकड़ों फ ाइलें केवल सभापति और अन्य के हस्ताक्षर के अभाव में धूल फाक रही हैं। स्थायी आयुक्त के अभाव में न तो जवाबदेही तय हो पा रही है, न ही योजनाओं का सुचारू संचालन हो पा रहा।

तीन साल में ये रहे आयुक्त

- तरन्नुम कार्यवाहक आयुक्त

- कमलेश कुमार मीणा आयुक्त

-राजेन्द्र प्रकाश दाधीच कार्यवाहक आयुक्त

-जितेन्द्र सिंह पारस कार्यवाहक आयुक्त

-दयावंती सैनी आयुक्त

-पुरूषोत्तम महावर कार्यवाहक आयुक्त

- जितेन्द्रसिंह पारस कार्यवाहक आयुक्त

- दयावंती सैनी आयुक्त

- अशोक कुमार शर्मा कार्यवाहक आयुक्त

- पूजा मीणा आयुक्त

- अशोक कुमार शर्मा कार्यवाहक आयुक्त

- नरेन्द्र कुमार मीणा कार्यवाहक आयुक्त

- दीपक मित्तल कार्यवाहक आयुक्त

- अशोक कुमार शर्मा कार्यवाहक आयुक्त

- नरेन्द्र कुमार मीणा कार्यवाहक आयुक्त [तबादला हो चुका है, लेकिन रिलीव नहीं]

प्रमुख समस्याएं जिन पर सुनवाई नहीं

- पट्टे समय पर जारी नहीं हो रहे

- सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त

- लावारिस पशुओं का उत्पात

- अंधेरे में डूबी गलियां और सड़कें

- ड्रेनेज सिस्टम बदहाल

- पार्कों का रखरखाव व सौंदर्यीकरण नहीं

- सीवरेज कार्य अधूराए वाहन खराब पड़े

- अवैध अतिक्रमण चरम पर

- नियमित बोर्ड बैठकें नहीं हो रही

'' एक साल पहले पट्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक नहीं बना। आए दिन नगरपरिषद के चक्कर काट रही हूं। फ ाइल पूरी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं।

मुन्नी देवी, कश्यप कॉलोनी

''सभी दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं। एक साल हो गया, लेकिन पट्टा आज तक नहीं मिला।-

रघुराज सिंह, कश्यप कॉलोनी

आवारा मवेशियों को पकडऩे के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। जहां भी अंधेरा है, वहां लाइटें लगवाई जाएंगी। पट्टा वितरण अभियान मेरे कार्यकाल से पहले का हैए कितने लंबित हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

नरेन्द्र मीणा, कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद झालावाड़

सभापति भूमिगत, दो आरोपी 18 तक जेल भेजे

झालावाड़। एसीबी झालावाड़  ने एक दिन पूर्व 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए दलाल अजय और नगर परिषद कर्मचारी आकाश कलोसिया को मंगलवार को कोटा में एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने बताया कि इस मामले में नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला अब भी फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना की गई हैं।

आकाश के घर सर्च

कार्रवाई के बाद सोमवार शाम को एसीबी टीम ने नगर परिषद की भूमि शाखा में कार्यरत सहायक आकाश कलोसिया के घर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए। टीम बैंक खातों की भी जांच करेगी। हालांकि उसके घर में सर्च के दौरान कोई नकदी बरामद नहीं हुई है।

Published on:

07 Aug 2025 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / नोटों की टकसाल बन गई नगर परिषद, बिना 'वजनÓ फाइलें नहीं सरक रहीं

