Rajasthan: बागवानी करते-करते बना डॉक्टर… लड़के को भी बता देता था लड़की, 200 से ज्यादा लिंग परीक्षण करने वाले मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा

अवधेश पांडे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का निवासी है। वह 1987 में खेतड़ी के एक निजी अस्पताल में बागवानी करता था। धीरे-धीरे उसने लैब जांच का काम सीखा और 1995 में लैब खोल ली। शुरुआत में वह महिला डॉक्टर से सोनोग्राफी कराता था, लेकिन बाद में खुद ही सीख गया। इसके बाद उसने खुद को डॉक्टर बता भ्रूण लिंग परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी खेतड़ी में क्लीनिक भी है। वर्ष 2000 में उसने फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाकर युवाओं को फर्जी प्रमाणपत्र भी जारी किए।