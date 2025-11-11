Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: बागवानी करते-करते बना डॉक्टर… लड़के को भी बता देता था लड़की, 200 से ज्यादा लिंग परीक्षण करने वाले मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा

Accused Avdhesh Pandey: पूछताछ में अवधेश ने कहा कि वह 2007 से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा चुका है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Nov 11, 2025

Awadhesh Pandey

आरोपी अवधेश पांडे। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। राजस्थान और हरियाणा पीसीपीएनडीटी सेल की संयुक्त टीम के हत्थे चढ़ा अवधेश पांडे अब तक 200 से ज्यादा भ्रूण लिंग परीक्षण कर चुका है। 51 वर्षीय अवधेश की हर जांच किसी अजन्मे जीवन की मौत की पटकथा लिखती थी। पैसे के लिए वह जांच रिपोर्ट में लड़के को भी लड़की बता देता था।

पूछताछ में अवधेश ने कहा कि वह 2007 से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा चुका है। उसने कहा, ‘‘एक करोड़ कमाता हूं, 50 लाख जमानत में चला जाता है, जेल तो आराम करने जाता हूं।’’ आरोपी को रविवार को खेतड़ी में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आठ बार गिरफ्त में आया, सैकड़ों दलालों का नेटवर्क

अवधेश पहली बार 2007 में पकड़ा गया था। तब से अब तक वह आठ बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन हर बार छूटकर फिर से यही धंधा शुरू कर देता था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और उससे जुड़े दलालों की तलाश कर रही है।

बागवानी करते-करते बना डॉक्टर

अवधेश पांडे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का निवासी है। वह 1987 में खेतड़ी के एक निजी अस्पताल में बागवानी करता था। धीरे-धीरे उसने लैब जांच का काम सीखा और 1995 में लैब खोल ली। शुरुआत में वह महिला डॉक्टर से सोनोग्राफी कराता था, लेकिन बाद में खुद ही सीख गया। इसके बाद उसने खुद को डॉक्टर बता भ्रूण लिंग परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी खेतड़ी में क्लीनिक भी है। वर्ष 2000 में उसने फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाकर युवाओं को फर्जी प्रमाणपत्र भी जारी किए।

50 हजार में करता था भ्रूण लिंग परीक्षण

पुलिस ने बताया कि अवधेश 50 हजार रुपए में भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। इसके लिए उसने नेपाल से पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन मंगवाई थी, जिसे गाड़ियों में छिपाकर अलग-अलग जिलों में घूमकर जांच करता था। आरोपी अपने दलालों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता और जांच के बदले मोटी रकम वसूलता था।

ये भी पढ़ें

Sri-Ganganagar Suicide: ‘जा रहा हूं हमेशा के लिए…’, 3 साल के लिव-इन रिलेशन का 40 सेकंड में हुआ अंत, चारपाई पर बैठकर रोती रही प्रेमिका
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

11 Nov 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: बागवानी करते-करते बना डॉक्टर… लड़के को भी बता देता था लड़की, 200 से ज्यादा लिंग परीक्षण करने वाले मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंखे से लटककर Fake Suicide की Reel बना रहा था लड़का, व्यूज तो मिले नहीं उल्टा कांड हो गया… जो नहीं सोचा था वो हुआ

झुंझुनू

Rajasthan: नेपाल से खरीदकर लाया पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 200+ भ्रूण लिंग जांच, 7 बार हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने अब 8वीं बार पकड़ा

झुंझुनू

Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

road accident in Jhunjhunu
झुंझुनू

मार्बल स्लरी से शुरू किया बिजनेस, अब रोजगार दे रही प्रीति बसवाला

priti baswala
झुंझुनू

झुंझुनूं की सड़कों पर मौत का साया: डेढ़ दर्जन ब्लैक स्पॉट बन गए जानलेवा जाल

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.