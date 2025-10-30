झुंझुनूं में जहां हुआ ब्लास्ट… वहां से 1 मिनट पहले ही गुजरी थी सवारियों से भरी रोडवेज बस; बड़ा हादसा टला

विस्फोट के बाद लगी आग। फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट से एक दुकानदार की मौत हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि लोहे का शटर करीब 60 फीट और दुकानदार 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरे। धमाके की आवाज से आपास की इमारतें हिल गई और तीन दुकानें आग की चपेट में आ गई।
हैरान कर देने वाली बात ये है कि झुंझुनूं जिले में जहां ब्लास्ट हुआ था, वहां से एक मिनट पहले ही सवारियों से भरी बस गुजरी थी। अगर बस एक मिनट भी लेट होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि, गनीमत रही कि जैसलमेर जैसा बस हादसा टल गया।
बता दें कि जैसलमेर में 14 अक्टूबर को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लग गई थी। भीषण हादसे में अब तक 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है।
खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड पर मंगलवार देर रात करीब 2 बजे बाद भीषण विस्फोट हुआ था। विस्फोट की पूरी घटना पास के होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के अनुसार, विस्फोट के मात्र एक मिनट पहले स्टेट हाईवे-13 पर जयपुर-सिंघाना रोडवेज बस दुकान के सामने से गुज़री थी। यदि बस एक मिनट भी देर से गुजरती, तो भारी जनहानि हो सकती थी। सीसीटीवी में एक आदमी भी विस्फोट के वक्त वहां टहलता नजर आ रहा है।
निजामपुर मोड़ खेतड़ी का अत्यंत व्यस्त इलाका है। यहां से एक सड़क निजामपुर, दूसरी खेतड़ी और तीसरी सिंघाना की ओर जाती है। इसी तिराहे के पास पंचायत समिति कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थित है। दुर्घटना वाली दुकान मुय बस स्टैंड पर ही है। इस तरह का भीषण विस्फोट और हादसा इस इलाके में पहली बार हुआ है।
