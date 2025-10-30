झुंझुनूं में जहां हुआ ब्लास्ट… वहां से 1 मिनट पहले ही गुजरी थी सवारियों से भरी रोडवेज बस; बड़ा हादसा टला

खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड पर मंगलवार देर रात करीब 2 बजे बाद भीषण विस्फोट हुआ था। विस्फोट की पूरी घटना पास के होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के अनुसार, विस्फोट के मात्र एक मिनट पहले स्टेट हाईवे-13 पर जयपुर-सिंघाना रोडवेज बस दुकान के सामने से गुज़री थी। यदि बस एक मिनट भी देर से गुजरती, तो भारी जनहानि हो सकती थी। सीसीटीवी में एक आदमी भी विस्फोट के वक्त वहां टहलता नजर आ रहा है।