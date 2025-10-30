Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

झुंझुनूं में जहां हुआ ब्लास्ट… वहां से 1 मिनट पहले ही गुजरी थी सवारियों से भरी रोडवेज बस; बड़ा हादसा टला

Cylinder Blast In Jhunjhunu: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में जहां पर भीषण विस्फोट हुआ था, वहां से एक मिनट पहले ही सवारियों से भरी बस गुजरी थी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Oct 30, 2025

Cylinder-Blast
Play video

विस्फोट के बाद लगी आग। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट से एक दुकानदार की मौत हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि लोहे का शटर करीब 60 फीट और दुकानदार 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरे। धमाके की आवाज से आपास की इमारतें हिल गई और तीन दुकानें आग की चपेट में आ गई।

हैरान कर देने वाली बात ये है कि झुंझुनूं जिले में जहां ब्लास्ट हुआ था, वहां से एक मिनट पहले ही सवारियों से भरी बस गुजरी थी। अगर बस एक मिनट भी लेट होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि, गनीमत रही कि जैसलमेर जैसा बस हादसा टल गया।

बता दें कि जैसलमेर में 14 अक्टूबर को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लग गई थी। भीषण हादसे में अब तक 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है।

एक मिनट पहले ही गुजरी थी रोडवेज

खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड पर मंगलवार देर रात करीब 2 बजे बाद भीषण विस्फोट हुआ था। विस्फोट की पूरी घटना पास के होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के अनुसार, विस्फोट के मात्र एक मिनट पहले स्टेट हाईवे-13 पर जयपुर-सिंघाना रोडवेज बस दुकान के सामने से गुज़री थी। यदि बस एक मिनट भी देर से गुजरती, तो भारी जनहानि हो सकती थी। सीसीटीवी में एक आदमी भी विस्फोट के वक्त वहां टहलता नजर आ रहा है।

भीड़भाड़ वाला इलाका, पहली बार हुआ ऐसा हादसा

निजामपुर मोड़ खेतड़ी का अत्यंत व्यस्त इलाका है। यहां से एक सड़क निजामपुर, दूसरी खेतड़ी और तीसरी सिंघाना की ओर जाती है। इसी तिराहे के पास पंचायत समिति कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थित है। दुर्घटना वाली दुकान मुय बस स्टैंड पर ही है। इस तरह का भीषण विस्फोट और हादसा इस इलाके में पहली बार हुआ है।

30 Oct 2025 11:43 pm

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

