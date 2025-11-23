Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: खेतड़ी-बांसियाल वन्य अभयारण्य के एक हाइना की फिर हुई मौत, 11 महीनों के भीतर चौथा मामला

Hyena Death: खेतड़ी-बांसियाल वन्य जीव अभयारण्य के एक हाइना की अज्ञात वाहन की टक्कर से फिर मौत हो गई। बीते 11 महीनों में हाइना की हुई मौत का यह चौथा मामला है।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Nov 23, 2025

hyena death

मेडिकल जांच के बाद हाइना का किया गया अंतिम संस्कार (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। खेतड़ी-बांसियाल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में विचरण करने वाले एक हाइना की रविवार को रामकुमार पुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। वन विभाग के नाका प्रभारी सत्यवान पूनिया ने डाबला सड़क पर हाइना की मौत होने की पुष्टि की।

दरअसल, सड़क पर मृत अवस्था में पड़े हाइना को देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी रामकुमार पुरा बीट प्रभारी अरुण कुमार को दी। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाइना के शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय खेतड़ी ले जाया गया। पशु-चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाकर शव का रेंज परिसर में अंतिम संस्कार करवा दिया।

सुरक्षा दीवार की जरूरत

लोगों का कहना है कि वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग ने जंगली जानवर तो छोड़ दिए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए मात्र चार फीट ऊंची चार दीवारी बनाई, जिससे जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में घूमते रहते हैं तथा सड़कों पर निकल आते हैं। इसी क्रम में बीते ग्यारह माह में चार हाइना अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से हादसे का शिकार हो चुके हैं।

ऐसे गई चार हाइना की जान

  • 19 दिसंबर 2024: बांसियाल ग्राम पंचायत की कुड़ी की ढाणी में हाइना की मौत हुई।
  • 10 जुलाई 2025: बंधा ढाणी के पास हाइना की मौत हो गई।
  • 5 अगस्त 2025: टीला वाली गांव में हाइना की वाहन की टक्कर से मौत हो गई।
  • 23 नवम्बर: रामकुमारपुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हाइना की मौत हो गई।

इनका कहना है-

'पशु चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड की टीम ने मृत हाइना का पोस्टमार्टम किया है। यह नर हाइना है। इसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष थी। प्रथम दृष्टया वाहन की टक्कर से चोट लगने की वजह से हाइना की मौत हुई है।' -डॉ. चंद्र प्रकाश शर्मा, टीम प्रभारी मेडिकल बोर्ड

ये भी पढ़ें

Dausa News : मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत
दौसा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: खेतड़ी-बांसियाल वन्य अभयारण्य के एक हाइना की फिर हुई मौत, 11 महीनों के भीतर चौथा मामला

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं: श्मशान के पास प्लास्टिक की थैली में लिपटा मिला नवजात बच्चा, रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बचाई जान

Newborn Child
झुंझुनू

राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में 1 बच्ची-1 टीचर, मासूम पर सरकार हर साल खर्च करती है 10 लाख रुपए

Jhunjhunu Government School
झुंझुनू

Jhunjhunu: बैंकॉक में 80000 रुपए वेतन की नौकरी का झांसा, टारगेट पूरे नहीं होते तो मिलती सजा, 8वीं फेल टैंपो चालक ने ऐसे ठगा

झुंझुनू

झुंझुनूं में लिफ्ट के बहाने युवक का अपहरण: चाकू की नोक पर 60 हजार वसूले, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश

Jhunjhunu Crime
झुंझुनू

Rajasthan: 20 हजार की रिश्वत लेते महिला हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार, ऐसे पकड़ी गई महिला पुलिसकर्मी

head constable arrested
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.