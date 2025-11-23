Rajasthan: खेतड़ी-बांसियाल वन्य अभयारण्य के एक हाइना की फिर हुई मौत, 11 महीनों के भीतर चौथा मामला

दरअसल, सड़क पर मृत अवस्था में पड़े हाइना को देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी रामकुमार पुरा बीट प्रभारी अरुण कुमार को दी। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाइना के शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय खेतड़ी ले जाया गया। पशु-चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाकर शव का रेंज परिसर में अंतिम संस्कार करवा दिया।