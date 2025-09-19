Jhunjhunu ASI Death: आगे थे आरोपी…और पीछे से मौत ने मारी टक्कर, रास्ते में ही शेर सिंह की हो गई थी मौत



वहीं, लोहारू थाना प्रभारी जनरैल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एएसआई फोगाट की मौत की खबर से झुंझुनूं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।