Jhunjhunu ASI Death: आगे थे आरोपी…और पीछे से मौत ने मारी टक्कर, रास्ते में ही शेर सिंह की हो गई थी मौत

सिंघाना (झुंझुनूं): पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपियों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को बुधवार देर रात हरियाणा के लोहारू में एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी। हादसे में झुंझुनूं जिले के गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी एएसआई शेर सिंह फोगाट (45 ) की मौत हो गई।
बता दें कि कांस्टेबल आशाराम सेन, एंबुलेंस चालक रमेश कुमार और पिकअप चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस को बुधवार रात गश्त के दौरान सूचना मिली कि खानपुर गांव में पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपी एक पिकअप गाड़ी में लोहारू की तरफ जा रहे हैं।
उनका पीछा करते समय लोहारू हाइवे पर पिकअप ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। सूचना पर लोहारू पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल एएसआई शेर सिंह को लोहारू से रोहतक लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही शेर सिंह ने दम तोड़ दिया।
हादसे में कांस्टेबल आशाराम और रमेश सहित पिकअप में सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने एएसआई शेर सिंह फोगाट के निधन की पुष्टि करते हुए इसे पुलिस विभाग के लिए गहरी क्षति बताया।
वहीं, लोहारू थाना प्रभारी जनरैल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एएसआई फोगाट की मौत की खबर से झुंझुनूं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।