Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu ASI Death: आगे थे आरोपी…और पीछे से मौत ने मारी टक्कर, रास्ते में ही शेर सिंह की हो गई थी मौत

आरोपियों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। पीछे से आई पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई शेर सिंह फोगाट की मौत हो गई थी। जबकि दो कांस्टेबल और पिकअप सवार घायल हैं।

झुंझुनू

Arvind Rao

Sep 19, 2025

Jhunjhunu ASI Sher Singh Death
Play video
ASI Sher Singh Death (Patrika Photo)

सिंघाना (झुंझुनूं): पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपियों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को बुधवार देर रात हरियाणा के लोहारू में एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी। हादसे में झुंझुनूं जिले के गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी एएसआई शेर सिंह फोगाट (45 ) की मौत हो गई।


बता दें कि कांस्टेबल आशाराम सेन, एंबुलेंस चालक रमेश कुमार और पिकअप चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस को बुधवार रात गश्त के दौरान सूचना मिली कि खानपुर गांव में पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपी एक पिकअप गाड़ी में लोहारू की तरफ जा रहे हैं।


उनका पीछा करते समय लोहारू हाइवे पर पिकअप ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। सूचना पर लोहारू पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल एएसआई शेर सिंह को लोहारू से रोहतक लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही शेर सिंह ने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

‘हर बच्चा डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बन सकता, डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक’, डमी स्कूलों की मान्यता को लेकर HC सख्त
जयपुर
Rajasthan High Court


हादसे में कांस्टेबल आशाराम और रमेश सहित पिकअप में सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने एएसआई शेर सिंह फोगाट के निधन की पुष्टि करते हुए इसे पुलिस विभाग के लिए गहरी क्षति बताया।


वहीं, लोहारू थाना प्रभारी जनरैल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एएसआई फोगाट की मौत की खबर से झुंझुनूं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तकनीकी शिक्षा भर्तियों के परिणाम पर रोक, अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को
हनुमानगढ़
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 09:50 am

Published on:

19 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu ASI Death: आगे थे आरोपी…और पीछे से मौत ने मारी टक्कर, रास्ते में ही शेर सिंह की हो गई थी मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.