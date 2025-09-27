खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स: 5 में से 3 प्लांट बंद, शुरू होता तो हजारों युवाओं को मिलता रोजगार, पटरियां उखाड़कर जमीन पर कब्जा



साल 2008 तक खेतड़ी में ही 99.99 प्रतिशत शुद्ध तांबा तैयार होता था। लेकिन अब यहां से निकला तांबा रिफाइनिंग के लिए गुजरात और विदेश भेजा जा रहा है। स्थानीय श्रमिक संघ और लोग कहते हैं कि अगर सरकार ठोस पहल करे तो खेतड़ी और आसपास तांबा आधारित उद्योग बर्तन, बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनरी निर्माण लगाकर हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।