Rajasthan: चिकित्सा टीम पहुंचेगी मरीजों के घर, रोगी को दवाइयां और थेरेपी देकर दर्द से दिलाई जाएगी राहत

जिले में असाध्य रोगियों के लिए ‘होम बेडसाइड केयर’ सुविधा शुरू की गई है। पैलिएटिव केयर मोबाइल यूनिट आधुनिक उपकरणों, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों से लैस है। ये टीमें हर 15 दिन में मरीजों के घर जाकर देखभाल करेंगी और उन्हें दर्द से राहत दिलाएंगी। इसके लिए जिले के सभी अस्पतालों को निर्देशित कर दिया गया है।