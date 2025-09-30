मामा का दोस्त रात में छत पर ले जाकर करता था किशोरी का बलात्कार, सब्जी में देता था नशीली गोलियां… दोषी को 20 साल की जेल

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू व परिवादी की तरफ से पैरवी कर रहे बलवंत सैनी ने कुल 17 गवाहान के बयान करवाए व 53 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाए। लोक अभियोजक ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, अत: आरोपी को सख्त सजा दी जाए। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण कर आरोपी शंकर को उक्त सजा व जुर्माने के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया। सभी सजा साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल एक लाख 31 हजार रुपए का आर्थिक दण्ड किया है।